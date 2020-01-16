Экономика

Великолукского предпринимателя обвиняют в мошенничестве по делу братьев Магомедовых

Великолукского предпринимателя обвиняют в мошенничестве по делу братьев Магомедовых. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев.

Российским бизнесменам, братьям Магомедовым, вменяют несколько эпизодов мошенничества, ущерб по которым оценивается в размере до 11 млрд рублей, а также создание организованного преступного сообщества. С марта 2018 года они находятся под арестом.

В цепочку взаимоотношений с группой братьев Магомедовых, по словам Аркадия Мурылева, попал и великолукский бизнесмен. Еще летом ему предъявили обвинение в мошенничестве и отправили в СИЗО. Защита предпринимателя просила заменить избранную меру пресечения на домашний арест, поскольку статья экономическая, но прокуратура, по словам бизнес-омбудсмена, не сочла эти доводы существенными. «Дело находится в Москве, предприниматель находится в СИЗО Москвы под присмотром, и нам не заменить на домашний арест», - отметил Аркадий Мурылев.

Он уточнил, что предпринимателя из Великих Лук пытаются привлечь к ответственности по уголовному делу из-за сделки, в которой обвинение усмотрело признаки увода денежных средств. «Но это не было связано с бюджетными средствами. Эта сделка была связана с поставкой оборудования для частной организации, которая как-то была связана с бюджетной организацией. Можно ли это назвать какой-то схемой - вопрос к правоохранителям», - отметил уполномоченный. «Мы привлекали к этому делу внимание бизнес-омбудсмена Бориса Титова, вопрос также находится на контроле у Генпрокуратуры. К сожалению, человек до сих пор в СИЗО», - констатировал он.

По мнению Аркадия Мурылева, в данном случае великолукскому предпринимателю ничего не мешает быть под домашним арестом, поскольку на ход следствия это никак не повлияет.