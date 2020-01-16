Экономика

Аркадий Мурылев не знает, чего ждать от Михаила Мишустина

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев не знает, чего ждать от нового председателя правительства РФ, экс-руководителя Федеральной налоговой службы РФ Михаила Мишустина. Об этом он сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

С одной стороны, по его словам, о Мишустине в СМИ звучат положительные отзывы: многие, кто с ним работал, отзываются о нем, как о хорошем специалисте, хвалят его. «Но не весь бизнес с радостью услышал, что бывший налоговик пришел в правительство. Не знаю, что от него ждать. Возможно, что-то изменится. Может, новые веяния какие-то появятся, которые поспособствуют развитию экономики в стране», - отметил Аркадий Мурылев.

Также региональный бизнес-омбудсмен напомнил, что ранее участвовал в рабочем совещании с участием экс-руководителя ФНС Михаила Мишустина в период начала реформы по переходу на онлайн-кассы.

Напомним, 15 января российское правительство ушло в отставку. Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственной думы кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на должность председателя кабмина. Позднее депутаты одобрили кандидатуру Мишустина. Президент подписал указ о его назначении.