Экономика

Аркадий Мурылев: Предприниматели из районов Псковской области занимаются торговлей от безысходности

Предприниматели из районов Псковской области занимаются торговлей от безысходности. Такое мнение высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев.

По его данным, торговлей хотят заниматься торговлей около 80% от общей численности предпринимателей, работающих в районах псковского региона. «Это происходит от безысходности. А чем еще заниматься в районах, если надо выживать? Производить товар может не каждый, зато перепродать — может», - пояснил омбудсмен.

По его словам, «торговля - уже не тот высокодоходный вид деятельности, как раньше»: «заработки у них (предпринимателей, работающих в сфере торговли - ред.) не существенные, может, 20 - 50 тысяч в месяц».