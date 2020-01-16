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Экономика

Аркадий Мурылев: Предприниматели из районов Псковской области занимаются торговлей от безысходности

21.01.2020 19:23|ПсковКомментариев: 2

Предприниматели из районов Псковской области занимаются торговлей от безысходности. Такое мнение высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев.

По его данным, торговлей хотят заниматься торговлей около 80% от общей численности предпринимателей, работающих в районах псковского региона. «Это происходит от безысходности. А чем еще заниматься в районах, если надо выживать? Производить товар может не каждый, зато перепродать — может», - пояснил омбудсмен.

По его словам, «торговля - уже не тот высокодоходный вид деятельности, как раньше»: «заработки у них (предпринимателей, работающих в сфере торговли - ред.) не существенные, может, 20 - 50 тысяч в месяц».

Теги: #бизнес #торговля #предпринимательство
Источник: Псковская Лента Новостей
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