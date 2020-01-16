Экономика

Путин утвердил доктрину продовольственной безопасности

Президент Владимир Путин своим указом утвердил доктрину продовольственной безопасности РФ. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает «Интерфакс».

«Продовольственная безопасность является одним из главных направлений обеспечения национальной безопасности страны в долгосрочном периоде, фактором сохранения ее государственности и суверенитета, важнейшей составляющей социально-экономической политики, а также необходимым условием реализации стратегического национального приоритета - повышение качества жизни российских граждан путем гарантирования высоких стандартов жизнеобеспечения», - говорится в документе.

В разделе «Национальные интересы» в сфере продовольственной безопасности среди основных положений названо «недопущение ввоза и оборота генно-модифицированных организмов, запрещение выращивания и разведения животных, генетическая программа которых изменена методами генной инженерии или которые содержат генетический материал искусственного происхождения».

«Исключением из запрета является ввоз и посев генно-инженерно-модифицированных организмов, а также выращивание таких растений и разведение животных при проведении экспертиз и научно-исследовательских работ», - отмечается в доктрине.