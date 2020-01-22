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Экономика

Озвучены основные проблемы владельцев ларьков, киосков и павильонов в Пскове

22.01.2020 18:55|ПсковКомментариев: 0

Руководитель Псковского УФАС России Ольга Милонаец на пресс-конференции в Псковской Ленте Новостей рассказала об основных проблемах, которые связаны с нестационарной торговлей в Пскове. Она напомнила, что к таким объектам относятся временные постройки без фундамента и привела в пример ларьки, киоски и павильоны.


Ольга Милонаец отметила, что многим казалось, что все противоречия по такому виду торговли сняты, а все вопросы урегулированы. Однако в конце 2019 года в УФАС поступило несколько обращений от предпринимателей, которые просили разобраться в проблемах, связанных с установкой нестационарных объектов торговли или с получением места для организации нестационарных продаж. Одни предприниматели не смогли получить желаемое место из-за того, что при установке павильона нарушалась безопасность пешеходов, а другие - потому, что по документам выбранное место было свободно, но фактически занято самовольным, некапитальным объектом. Кстати, формулировка «самовольный, некапитальный объект» была получена одним из предпринимателей, как причина отказа в предоставлении места в официальном письме от городского комитета потребительского рынка и услуг.

Не так давно городская администрация решила провести инвентаризацию этих самых мест нестационарной торговли. Узнать, кто не платит за аренду земли, у кого самострой или есть проблемы с договорами. Волна активности администрации, которая предписала снести n-ое количество незаконных мест торговли, вызвала возмущение и ответную активность предпринимателей.

«До перечисления основных проблем, с которыми столкнулся малый бизнес, необходимо пояснить, как документально оформляются те самые ларьки, киоски и павильоны. До 2009 года в России были приняты различные способы регулирования данного вопроса, по факту, единого алгоритма действий не было. Затем появился закон о регулировании торговой нормы, который обязал все муниципалитеты разработать правовой акт и сделать схему нестационарной торговли, перечислив в ней все имеющиеся на тот момент точки. Было оговорено, что в данную схему будут внесены все точки, даже считающиеся самостроем.

Такую схему в Пскове разрабатывали не один год, только в 2012 году она увидела свет. Кто туда вошел, кто нет, и по каким причинам - дело уж давно минувших дней. В 2020 году сложно выяснить истинные причины, усмотреть умысел или списать все на безответственность. Что схема составлена «на коленке», стало известно, когда присоединиться к рядам нестационарных торговцев захотели новые инвесторы. Конечно, право внести новые точки в имеющуюся схему предусмотрено: предприниматель должен собрать небольшой пакет документов, обратиться в комитет потребительского рынка и услуг, затем точка разыгрывается на торгах. Земля, что разумно, остается в ведении муниципалитета, но есть договор, который оформляется на срок не менее 7 лет, с дальнейшей возможностью пролонгации. Так что какое-то время бизнесмен мог не беспокоиться», - рассказала Ольга Милонаец. 

В целом, схема получения места несложная, если бы не несколько «но».

Ситуация 1. Я не попал в список, а теперь меня заставляют демонтировать торговую точку

По факту проверок стали всплывать ситуации, когда кого-то в 2012 году «забыли» или не посчитали нужным внести в план нестационарных точек торговли. При проверке их объекты идентифицировали как самострой, а самострой, как известно, подлежит демонтажу. И вот теперь разобраться, кто прав, а кто виноват, оказалось не так просто. С одной стороны, тогда, в 2012 году, они имели полное право оказаться в этом списке, и то, что их там нет, казалось бы, не их вина. Но с другой, многие из них десятилетиями не платили аренду и помалкивали об этом.

Например, рядом с остановкой «Культтовары» два крайних ларька включены в этот список, а тот, который по центру - нет. Вот теперь УФАС приходится разбираться индивидуально с каждым случаем и пытаться выяснить, был ли у предпринимателя заключен договор на момент составления схемы и по чьей вине его в той самой схеме не оказалось.

Ситуация 2. Договор аренды составлен на 40 кв. м, а используется 700

Несколько предпринимателей, которые захотели организовать новые пункты нестационарной торговли, стали обращаться в комитет потребительского рынка и услуг, чтобы арендовать конкретные места. Действовали, как бизнесмены - оценили вышеупомянутую схему и решили пристроиться рядом с уже имеющимися точками. Однако ответы комитета часто были отрицательными, заявлялось, что место уже занято самостроем.

Проверка установила, что в Пскове распространены случаи, когда договор аренды составлен на небольшое количество квадратов, отсюда и исчисляется платеж аренды, а по факту предприимчивые бизнесмены уже давно многократно расширились. В Пскове таких нарушений зафиксировано аж 18 штук, в одном случае договор на 6 кв. м, а используется около 60, а в другом и вовсе заявлено 40 кв. м, а торговля разрослась уже на 700.

Некоторые говорят, что город их обязал построить пункты торговли определенного типа, и тут УФАС кажется странным их наказывать, а другие обязуются в кратчайшие сроки сузится до метров, указанных в договорах. Вот только взыщет ли кто-то с горе-предпринимателей плату за аренду площади, которой они фактически пользовались много лет, пока непонятно.

Ситуация 3. Подорвал бизнес, заодно и муниципальную землю решил продать

Предприниматели заключали договоры аренды и строили там свои ларьки, киоски и павильоны и занимались торговлей вполне законно. А когда им надоедал свой малый бизнес, они продавали свои места, то бишь муниципальные владения, другим начинающим бизнесменам.

Комитет потребительского рынка и услуг почему-то решил, что так можно, и стал просто переписывать имеющиеся договоры на имена других людей. По поводу законности такого мероприятия возникает много вопросов, но руководитель Псковского УФАС России Ольга Милонаец заявила, что подобными вопросами должны заниматься правоохранительные органы, в компетенцию УФАС это не входит. Управление занимается контролем за действиями органов власти, которые могут вмешаться в рынок или заниматься его перераспределением, могут решать проблемы недобросовестной конкуренции. «А тут случай, когда наличие порядка было никому неинтересно», - подытожила Ольга Милонаец.

Ситуация 4. Почему бы не сдать в аренду земли Минобороны?

В ходе все тех же проверок обнаружено незарегистрированное в схеме бистро на улице Генерала Маргелова. И все бы ничего, вот только эта земля принадлежит министерству обороны. Конечно, городская администрация к этим землям не имеет никакого отношения и сдавать их в аренду точно не может. До 2018 года там находился павильон, потом срок аренды истек, его демонтировали, из схемы нестационарных мест торговли убрали. В 2018 году место сдали другому предпринимателю, при этом торги, видимо, забыли устроить.

Ольга Милонаец отметила, что в целом способ предоставления участка тому или иному предпринимателю весьма странный. В документах прописано, что сдать место в аренду или нет, решает комиссия, а кто входит в эту комиссию, чем она руководствуется при голосовании, неизвестно, никаких правил и критериев отбора нет. Прокуратура уже вынесла предписание привести методику отбора в порядок, так как она противоречит существующему законодательству.

Кстати, УФАС написали официальный запрос в Минобороны, в ответе они написали, что понятия не имеют, кто и как мог распорядиться их землей и, тем более, устанавливать там какие-то точки нестационарной торговли.

На текущий момент УФАС предпринимает попытки навести порядок, выяснить, в каких ситуациях виноват предприниматель, а в каких - орган власти. Как заверила Ольга Милонаец, в каждом отдельном случае уже прописан ряд мер, которые будут приняты, чтобы привести все в законное поле.

Ксения Кулакова

Источник: Псковская Лента Новостей
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