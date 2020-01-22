Экономика

Экономика России будет расти быстрее американской и европейской

Российская экономика в 2020-–2022 годах будет расти быстрее, чем экономика США и еврозоны. Об этом свидетельствует обновленный макропрогноз ИНП РАН, с которым ознакомились «Известия».

В России в 2020 году ВВП вырастет на 1,8%, а в следующие два года — на 2,2%, показатели США составят соответственно 1,9, 1,7 и 1,5%, а Европы — 1,7, 1,5 и 1,5%. При этом, по мнению исследователей, России, несмотря на положительную динамику, не удастся достичь среднемировых темпов роста. Среди причин называются отсутствие инвестиций и слабый потребительский спрос.

Специалисты ожидают замедления роста и у крупных экономик мира, но оно будет связано с другими причинами — в первую очередь с торговыми войнами.