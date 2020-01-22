Экономика

Новые методы борьбы с «серыми» зарплатами будут использовать налоговики с начала 2020 года

С января 2020 года у налоговых органов появилась возможность взыскания неправомерно неудержанного, а также не полностью удержанного, НДФЛ за счет средств налогового агента по результатам налоговых проверок. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФНС России по Псковской области, такие изменения внесены в п. 9 ст. 226 Налогового Кодекса РФ в соответствии с федеральным законом от 29 сентября 2019 г. № 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации».

Отметим, что раньше налоговый орган мог доначислить налоговому агенту по итогам камеральной или выездной налоговой проверки по НДФЛ только пени и привлечь его к налоговой ответственности по ст. 123 НК РФ в виде штрафа в размере 20 % от суммы неправомерно неудержанного (неперечисленного) налога. Взимание НДФЛ за счет средств налогового агента не допускалось.

Теперь же в рассматриваемой ситуации налоговый орган вправе взыскать налог не с налогоплательщика-физического лица, а с налогового агента. При этом у физического лица прекращается обязанность по уплате налога и не возникает дохода в натуральной форме вследствие того, что НДФЛ за него уплатило другое лицо.

«Хочу подчеркнуть, это очень важное изменение, касающееся работодателей, допускающих нарушения законодательства РФ о налогах и сборах в части неправомерного неудержания НДФЛ, - рассказывает руководитель УФНС России по Псковской области Анна Кутузова. – И направлено оно, в первую очередь, против тех работодателей-налоговых агентов, которые используют в своей деятельности «серые» зарплатные схемы или иное сокрытие выплат денежных средств физическим лицам и для которых теперь налоговые риски существенно возрастают».

Следует отметить, что положения ст. 54.1 НК РФ позволяют налоговым органам расценивать выплату заработной платы «в конвертах» или под видом иных якобы не облагаемых НДФЛ и страховыми взносами перечислений как искажение сведений о фактах хозяйственной жизни и объектах налогообложения НДФЛ и страховыми взносами с последующим доначислением работодателю соответствующих сумм налога и взносов, а также с привлечением его к налоговой ответственности, предусмотренной главой 16 НК РФ.