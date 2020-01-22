Экономика

Эксперты предложили рассмотреть альтернативный вкладам инструмент сбережений

Снижение процентных ставок по банковским депозитам заставляет население искать новые инструменты сбережений. Благоприятная конъюнктура, создание банками удобных онлайн-инструментов для работы с ценными бумагами, подталкивает людей к «миграции» на фондовый рынок. В 2019 году почти 2 миллиона россиян открыли индивидуальные инвестиционные счета. За один год на биржу пришло столько же частных инвесторов, как за предыдущие 20 лет с даты запуска интернет-трейдинга в России.

Портал вашифинансы.рф проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования» обращает внимание на специальный инструмент, разработанный для начинающих инвесторов.

Речь идет об облигации федерального займа для населения (ОФЗ-н) нового формата. Характеристики этих ценных бумаг - порог входа, прозрачность условий приобретения и получения дохода - особенно подходят для семейной аудитории. Параметры очередного выпуска ОФЗ-н можно узнать на сайте Минфина России. Надежность ОФЗ-н гарантирована бюджетом Российской Федерации, профицит которого по итогам года достиг почти двух триллионов рублей (1,8 % ВВП).

По состоянию на январь 2020 года доходность по ОФЗ-н составляет почти 6% годовых к погашению, что гораздо выше, чем по расчетным вкладам (вкладам, предусматривающим возможность частичного снятия и пополнения средств) со сроками от одного до трех лет.

Однако начинающие частные инвесторы не до конца используют возможности вложений в ОФЗ-н. Возможно, люди до сих пор считают, что покупка облигаций - это затратный по времени процесс, требующий специальных знаний. Предлагаем пошагово разобрать механику покупки ОФЗ-н и развеять эти опасения.

Ликбез. Что такое ОФЗ-н

Напомним, что 9 января этого года министерство финансов России начало реализацию нового выпуска ОФЗ-н № 53005RMFS. Минфин России гарантирует выплату купонного дохода каждые шесть месяцев. Ставки зафиксированы на три года вперед. Для примера: в конце июля 2020 года владельцы нового выпуска ОФЗ-н получат купонный доход в размере 5% годовых, а в январе 2023 года - в размере 5,41% годовых.

Наиболее выгодно покупать народные облигации на старте размещения. По состоянию на 23 января 2020 года ОФЗ-н продавались по цене ниже номинала, а их доходность при этом составляла 5,85 % годовых.

Порог входа на рынок ОФЗ-н достаточно низок и составляет всего 10 тысяч рублей - на эту сумму можно приобрести 10 облигаций номиналом 1000 рублей каждая. Максимальный пакет ОФЗ-н - 15 миллионов рублей. Не нужно оплачивать никаких комиссий при покупке и продаже облигаций. Их банкам-агентам компенсирует Минфин России.

Что нужно сделать для покупки ОФЗ-н?

Первый шаг - выбор банка-агента, который реализует ОФЗ-н. Их четыре - Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк и Почта Банк. Если у вас уже есть банковская карта (счет) в одном из этих банков, то в дополнение к нему необходимо открыть еще и брокерский счет. После этого можно совершать сделки с облигациями.

Эта процедура на сайте банка занимает 5-10 минут. Затем на него нужно перекинуть со своего счета (карты) сумму, необходимую для покупки облигаций. Новый выпуск ОФЗ-н по состоянию на январь 2020 года продавался по цене 98,46% от номинала. Это означает, что облигацию стоимостью 1000 руб. можно купить за 984,6 руб. В дальнейшем Минфин начинет их реализовывать по цене, которую сам же и устанавливает, причем она постепенно растет и может превысить номинал. Текущая стоимость облигаций публикуется на сайте Минфина России.

Для начала сделок, в офисе своего банка необходимо получить специальный логин и пароль. Не лишним будет позвонить в банк уточнить, какие из его отделений оказывают эти услуги. Из документов вам понадобится только паспорт. После того как будет заполнена анкета, вы получите карточку, на которой будут указаны логин, пароль и секретные коды для взаимодействия с брокером, в случае совершения сделок по телефону. Впрочем, если вы сами будете покупать облигации на сайте, то они не потребуются.

Обратите внимание на один важный нюанс. Приобрести ОФЗ-н через индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) нельзя. Поэтому, даже если ИИС у вас есть, брокерский счет открыть все равно придется.

Следующий этап - привязка личной брокерской операционной системы (кабинета) к вашим персональным данным. Как правило, это занимает не более одного дня. Как только синхронизация завершится, можно переходить в раздел сайта для работы с ОФЗ-н, где можно приобрести ценные бумаги. На это вам потребуется всего несколько кликов. Факт завершения сделки подтверждают сообщением по электронной почте и СМС. Все, процесс закончен, теперь вы владелец ОФЗ-н и можете рассчитывать на купонный доход.