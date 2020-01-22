Экономика

Аркадий Мурылев: Цель института бизнес-омбудсменов - оградить бизнес от санкций по статье 210 УК РФ

Цель института уполномоченных по правам предпринимателей - оградить бизнес от санкций по статье 210 УК РФ. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на пресс-конференции, посвященной декриминализации данной статьи, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев.

Напомним, президент России Владимир Путин, выступая 15 января с посланием к Федеральному Собранию, сообщил, что внес на рассмотрение Госдумы поправки, убирающие «размытые нормы в части уголовного законодательства в части так называемых экономических составов». «Так, предприниматели неоднократно обращали внимание на 210 ст. УК РФ, по которой любая компания, чьи руководители нарушили закон, могла квалифицироваться как организованное преступное сообщество», - отметил Владимир Путин. Прошлые нормы «подводили под статью» почти всех сотрудников. Теперь правоохранителям еще нужно будет доказать, что предприятие умышленно организовывалось с преступным умыслом.

Аркадий Мурылев напомнил, что тему декриминализации статьи 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)» неоднократно поднимал бизнес-омбудсмен Борис Титов. «Целью института уполномоченных по правам предпринимателей было в том числе оградить бизнес от санкций по этой статье. Ранее Титов не раз выходил с предложениями по изменениям, в том числе предлагал не применять эту статью для экономических преступлений. Были даже направлены поправки в Госдуму, но они не дошли до профильных комитетов. Но сейчас мы видим, что поправки прошли слушания в комитете и дают возможность не применять 210-ю статью к тем организациям, которые давно существуют», - пояснил псковский бизнес-омбудсмен.

По словам Аркадия Мурылева, «данная статья применялась по большей части для того, чтобы провести аресты, продлить расследование» и оказать психологическое давление на фигурантов. (по экономическим статьям в сизо направлять нельзя, возможен только домашний арест). «Поэтому данная статья (ст. 210 УК РФ - ред.) была именно той уловкой, по которой суды применяли аресты и продлевали расследование. Директора, бухгалтера и работники годами сидели за решеткой, а их бизнес рушился после исключения ключевых фигур», - пояснил омбудсмен.

«Конечно, предприятию это наносит самый серьезный ущерб, ставит крест на карьере бизнесмена», - резюмировал Аркадий Мурылев.