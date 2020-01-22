Экономика

Владимир Зубов: Чтобы дать мощный импульс в развитии экономики, нужен свободный, активно развивающийся бизнес

«Чтобы дать мощный импульс в развитии российской экономики, нужен свободный, активно развивающийся бизнес», - такое мнение высказал на пресс-конференции, посвященной декриминализации статьи 210 УК РФ, президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По его мнению, сегодня бизнес не чувствует себя защищенным. «По сути правоохранительные органы созданы для защиты закона. Закон должен предполагать некие общие нормы совместного проживания в РФ, где интересы каждого гражданина должным образом защищены и защищены интересы государства, а еще должны быть защищены интересы бизнеса. А здесь иногда интересы бизнеса не совпадают с интересами государства», - пояснил президент ТПП.

Владимир Зубов согласился с мнением псковского бизнес-омбудсмена Аркадия Мурылева о том, что сегодня статья 210 УК РФ «используется как некий инструмент давления, инструмент, по которому экономические преступления рассматриваются по аналогии с преступлениями против личности и государства». «И бизнес-омбудсмен Борис Титов не раз говорил, что бизнес-сообщество приходит к пониманию того, что, к сожалению, следователи-профессионалы, заточенные под решение экономических вопросов, экономически грамотные, в следственных органах не задерживаются. Причин этому несколько, начиная от объема дел и заканчивая уровнем довольствия этих лиц, обеспечения проведения всех экспертиз. Экономические дела всегда гораздо более сложные, чем остальные, потому что связаны со специальными знаниями, которые должны быть у следователей», - констатировал Владимир Зубов.

«Понятно, что человека легче посадить в сизо и там воздействовать на него специальными методами, и это ведет к более послушному поведению человека, его готовности взять на себя часть вины, поскольку он беспокоится за свой бизнес, который в данном случае остается без присмотра. Любое юрлицо в данном случае является организованной структурой для управления бизнесом. И если бизнес заменить на преступление, получается, что это организованная преступная группировка. Но если это предприятие, как было сказано в послании Путина, не было изначально заточено под совершение уголовных преступлений, если эта организация долго занималась бизнесом и по какой-то причине встала на преступный путь и совершила преступление под влиянием отдельных личностей, это не значит, что это ОПГ. Такого трактования не должно быть», - убежден президент ТПП Псковской области.

Сегодня вопрос декриминализации статьи 210, по его мнению, выносится на поверхность, потому что «бизнес находится в очень уязвимом состоянии и воспринимают правоохранительные органы как органы давления, которые работают не в интересах бизнеса, а, может быть, в интересах их конкурентов, которые хотят таким образом закрепить или приобрести доминирующее положение на рынке, чего в принципе не должно быть».

«Перед государством поставлена задача социального и экономического возрождения России, и 4,5 трлн рублей, анонсированных на социальные нужды, не могут появиться из ничего. Их должен создать бизнес. А чтоб их создать и на долгие годы вперед обеспечить мощный импульс в развитии экономики, нужен свободный, активно развивающийся бизнес. Без этого, к сожалению, одними административными мерами проблему не решить. Поэтому считаю справедливым, что президент этот вопрос вынес на рассмотрение Госдумы в конце декабря», - подчеркнул Владимир Зубов.

«Надеюсь, что, несмотря на некий саботаж со стороны Госдумы и правительства по продвижению принятия ранее анонсированных поправок, теперь это станет более очевидным для тех, кто занимается законотворчеством. Они должны думать не о сегодняшнем дне, а ориентироваться на перспективу развития», - резюмировал президент ТПП.