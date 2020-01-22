Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Рекомендовано самой природой
Покровский бранч: Новая традиция
Дело Гавунаса
Детская обувь для зимы
Гражданская пресса в 2019
Телефон прямого эфира 56-73-72
ТОП-100 псковских миллионеров
отпечаталось в сердце
Рейтингомер Командный зачет
ТОП-100 влиятельных псковичей
Гонки по вертикали
 
 
 
ещё Экономика 22.01.2020 18:556 Озвучены основные проблемы владельцев ларьков, киосков и павильонов в Пскове 23.01.2020 15:481 Против уголовного преследования по экономическим преступлениям выступил Николай Рассадин 23.01.2020 14:560 Владимир Зубов: Чтобы дать мощный импульс в развитии экономики, нужен свободный, активно развивающийся бизнес 23.01.2020 14:330 Аркадий Мурылев: Цель института бизнес-омбудсменов - оградить бизнес от санкций по статье 210 УК РФ 23.01.2020 14:310 Эксперты предложили рассмотреть альтернативный вкладам инструмент сбережений 23.01.2020 13:3510 Новые методы борьбы с «серыми» зарплатами будут использовать налоговики с начала 2020 года
 
 
 
Самое популярное 20.01.2020 08:370 Пять человек погибли из-за прорыва трубы в пермском хостеле 19.01.2020 15:520 Актрису Нину Русланову госпитализировали 21.01.2020 12:3810 Марина Гаращенко: Программа модернизации первичного звена здравоохранения стартует с 1 июля 16.01.2020 20:270 Известную российскую актрису Екатерину Шпицу затравили за фото с разрезанным арбузом между ног 21.01.2020 11:491 Псковская область окажется в эпицентре шторма
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Владимир Зубов: Чтобы дать мощный импульс в развитии экономики, нужен свободный, активно развивающийся бизнес

23.01.2020 14:56|ПсковКомментариев: 0

«Чтобы дать мощный импульс в развитии российской экономики, нужен свободный, активно развивающийся бизнес», - такое мнение высказал на пресс-конференции, посвященной декриминализации статьи 210 УК РФ, президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По его мнению, сегодня бизнес не чувствует себя защищенным. «По сути правоохранительные органы созданы для защиты закона. Закон должен предполагать некие общие нормы совместного проживания в РФ, где интересы каждого гражданина должным образом защищены и защищены интересы государства, а еще должны быть защищены интересы бизнеса. А здесь иногда интересы бизнеса не совпадают с интересами государства», - пояснил президент ТПП.

Владимир Зубов согласился с мнением псковского бизнес-омбудсмена Аркадия Мурылева о том, что сегодня статья 210 УК РФ «используется как некий инструмент давления, инструмент, по которому экономические преступления рассматриваются по аналогии с преступлениями против личности и государства». «И бизнес-омбудсмен Борис Титов не раз говорил, что бизнес-сообщество приходит к пониманию того, что, к сожалению, следователи-профессионалы, заточенные под решение экономических вопросов, экономически грамотные, в следственных органах не задерживаются. Причин этому несколько, начиная от объема дел и заканчивая уровнем довольствия этих лиц, обеспечения проведения всех экспертиз. Экономические дела всегда гораздо более сложные, чем остальные, потому что связаны со специальными знаниями, которые должны быть у следователей», - констатировал Владимир Зубов.

«Понятно, что человека легче посадить в сизо и там воздействовать на него специальными методами, и это ведет к более послушному поведению человека, его готовности взять на себя часть вины, поскольку он беспокоится за свой бизнес, который в данном случае остается без присмотра. Любое юрлицо в данном случае является организованной структурой для управления бизнесом. И если бизнес заменить на преступление, получается, что это организованная преступная группировка. Но если это предприятие, как было сказано в послании Путина, не было изначально заточено под совершение уголовных преступлений, если эта организация долго занималась бизнесом и по какой-то причине встала на преступный путь и совершила преступление под влиянием отдельных личностей, это не значит, что это ОПГ. Такого трактования не должно быть», - убежден президент ТПП Псковской области.

Сегодня вопрос декриминализации статьи 210, по его мнению, выносится на поверхность, потому что «бизнес находится в очень уязвимом состоянии и воспринимают правоохранительные органы как органы давления, которые работают не в интересах бизнеса, а, может быть, в интересах их конкурентов, которые хотят таким образом закрепить или приобрести доминирующее положение на рынке, чего в принципе не должно быть».

«Перед государством поставлена задача социального и экономического возрождения России, и 4,5 трлн рублей, анонсированных на социальные нужды, не могут появиться из ничего. Их должен создать бизнес. А чтоб их создать и на долгие годы вперед обеспечить мощный импульс в развитии экономики, нужен свободный, активно развивающийся бизнес. Без этого, к сожалению, одними административными мерами проблему не решить. Поэтому считаю справедливым, что президент этот вопрос вынес на рассмотрение Госдумы в конце декабря», - подчеркнул Владимир Зубов.

«Надеюсь, что, несмотря на некий саботаж со стороны Госдумы и правительства по продвижению принятия ранее анонсированных поправок, теперь это станет более очевидным для тех, кто занимается законотворчеством. Они должны думать не о сегодняшнем дне, а ориентироваться на перспективу развития», - резюмировал президент ТПП.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Каковы ваши ожидания от смены правительства?
В опросе приняло участие 1499 человек
23.01.2020, 16:220 Установлено, что ДТП с автобусом из Белоруссии на трассе в Псковской области произошло по вине водителя 23.01.2020, 16:210 В Псковской области создана кибердружина 23.01.2020, 16:160 Прокурор области: Зафиксирован рост преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения 23.01.2020, 16:150 При реконструкции Набережной реки Великой учтут пожелание отделить тротуар от дороги
23.01.2020, 16:140 Дистанционное мошенничество в Псковской области станет темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН 23.01.2020, 16:010 Полиция задержала водителя, который совершил смертельный наезд на пешехода на улице Инженерной в Пскове 23.01.2020, 15:481 Против уголовного преследования по экономическим преступлениям выступил Николай Рассадин 23.01.2020, 15:460 В Пскове отремонтируют пешеходные дорожки в Сквере ветеранов на Западной. ФОТО
23.01.2020, 15:390 За год дружинники Псковской области помогли полиции раскрыть 22 преступления 23.01.2020, 15:363 Оргкомитет по увековечиванию памяти Ордина-Нащокина возглавит губернатор Псковской области 23.01.2020, 15:270 В Татарстане реконструируют бой, состоявшийся 78 лет назад в Псковской области 23.01.2020, 15:270 «Лежачие полицейские» будут установлены на улице 23-го июля в Пскове
23.01.2020, 15:230 Ночная Божественная литургия для молодежи состоится в Троицком соборе в ночь с 24 на 25 января 23.01.2020, 15:162 Сергей Белов: 71% дорог Псковской области не соответствует требованиям безопасности 23.01.2020, 15:120 ДТП с грузовиком и иномаркой затруднило движение по Леона Поземского в Пскове 23.01.2020, 14:560 Владимир Зубов: Чтобы дать мощный импульс в развитии экономики, нужен свободный, активно развивающийся бизнес
23.01.2020, 14:490 Герман Греф заявил о возможном уходе из Сбербанка 23.01.2020, 14:480 В ДТП на Советской в Пскове подросток получил перелом 23.01.2020, 14:452 Городские власти рассказали о причинах ликвидации пешеходного перехода на улице Коммунальной в Пскове 23.01.2020, 14:330 Аркадий Мурылев: Цель института бизнес-омбудсменов - оградить бизнес от санкций по статье 210 УК РФ
23.01.2020, 14:310 Эксперты предложили рассмотреть альтернативный вкладам инструмент сбережений 23.01.2020, 14:226 За нарушение «закона о тишине» в Псковской области привлечено 600 человек за три месяца 23.01.2020, 14:150 Из-за смертельного вируса изолировали китайский город-миллионник 23.01.2020, 14:020 Электронные аукционы по продаже «красивых» номеров могут запустить с 2021 года
23.01.2020, 13:560 Эксперты подробно рассказали о росте цен на еду, технику и услуги в Псковской области 23.01.2020, 13:420 Первые сведения для электронных трудовых книжек поступят в ПФР от псковских работодателей не позднее 15 февраля 23.01.2020, 13:3510 Новые методы борьбы с «серыми» зарплатами будут использовать налоговики с начала 2020 года 23.01.2020, 13:244 Раскрываемость преступлений в Псковской области выше, чем в среднем по России - Андрей Калинин
23.01.2020, 13:140 Губернатор Псковской области отметил высокие результаты работы регионального УМВД в 2019 году 23.01.2020, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 23.01.2020, 13:015 С марта будет запущено железнодорожное сообщение по маршруту «Псков - Пыталово - Скангали» 23.01.2020, 12:460 За прошлый год псковской полицией выявлено 1100 преступлений, связанных с наркотиками
23.01.2020, 12:440 Псковичка попалась на краже продуктов и бытовой химии из магазина на улице Труда 23.01.2020, 12:351 Сколько килограммов грязи на псковских дорогах, выяснили активисты «Убитых дорог». ВИДЕО 23.01.2020, 12:332 Госдума одобрила в первом чтении законопроект о поправке в Конституцию 23.01.2020, 12:310 Более пяти тысяч преступлений раскрыто сотрудниками УМВД по Псковской области в 2019 году
23.01.2020, 12:284 «Прямая линия» с лидером псковских профсоюзов Ульяной Михайловой состоится 23 января 23.01.2020, 12:212 Арбитражный суд отказал ООО «ОпрСтрой» в иске о признании недействительным одностороннего отказа ПсковГУ от исполнения договора по реконструкции кампуса 23.01.2020, 12:175 Как будет организовано движение на улице Поземского в Пскове после реконструкции. СХЕМА 23.01.2020, 12:110 В ИК-4 организовано производство ящичной тары для хранения и транспортировки картофеля
23.01.2020, 11:550 Фольклорный ансамбль «Будимир»: О чем поют мужчины? 23.01.2020, 11:340 Двое взрослых и ребенок получили травмы в ДТП на Рижском проспекте в Пскове. ФОТО 23.01.2020, 11:194 Мама Дарины Даниленко рассказала об удалении опухоли мозга дочери в Турции 23.01.2020, 11:100 Конкуренция среди молодых специалистов в Псковской области достигла 7 человек на место
23.01.2020, 10:560 «Сообразим на троих»: Вызовы-2020 перед властью и оппозицией 23.01.2020, 10:550 В Великих Луках пройдет открытое первенство по дзюдо 23.01.2020, 10:402 Вопрос доступности детско-юношеского спорта поднял псковский общественник Иван Васильев 23.01.2020, 10:261 Церковь Дмитрия Солунского. История псковских храмов: рассказывают студенты-теологи
23.01.2020, 10:160 Как объединить земельные участки? 23.01.2020, 09:530 Первый заместитель прокурора области организует личный прием граждан в Плюссе 23.01.2020, 09:460 Жители региона могут ознакомиться с проектом объединенной зоны охраны объектов культурного наследия города Великие Луки 23.01.2020, 09:327 IX открытая студенческая краеведческая конференция «Великие Луки: проблемы региональной истории и современность» состоится 5 марта
23.01.2020, 09:171 Прокуратура: Отдел по назначению и выплате детских пособий в Пскове недоступен для инвалидов 23.01.2020, 09:080 Псковские художники-преподаватели презентовали выставку по итогам осеннего пленэра 23.01.2020, 08:570 Водитель ВАЗа насмерть сбил женщину в Себеже 23.01.2020, 08:532 В Псковской области с осени зафиксировали всего два случая гриппа
23.01.2020, 08:480 Из-за холодильника произошел пожар в доме в великолукской деревне Фотьево 23.01.2020, 08:410 Эксперты спрогнозировали подорожание сигарет на 25% в 2020 году 23.01.2020, 08:300 Ученые допустили передачу китайского коронавируса через еду и посылки 23.01.2020, 08:125 Экономика России будет расти быстрее американской и европейской
23.01.2020, 07:585 Из Гражданского кодекса решили убрать понятие «МРОТ» 23.01.2020, 07:163 Максим Топилин возглавил Пенсионный фонд России 22.01.2020, 23:220 При столкновении «Газели» и фуры на трассе Санкт-Петербург - Невель погиб водитель. ФОТО 22.01.2020, 22:500 Количество наркотиков, изъятых за год таможенниками Северо-Запада РФ, увеличилось в 35 раз
22.01.2020, 22:290 В Псковской области открыт прием заявок на участие в Дельфийских играх 22.01.2020, 22:040 Псковский ансамбль «Сказ» снялся в передаче Малахова «Привет, Андрей!» 22.01.2020, 21:560 24 января в Пскове стартуют конкурсы «Учитель года-2020» и «Воспитатель года-2020» 22.01.2020, 21:500 Неосторожное обращение с огнем - одна из наиболее частых причин пожаров в Великих Луках
22.01.2020, 21:350 В этом году к патриотической акции «Хлеб той зимы» присоединится рекордное число муниципалитетов 22.01.2020, 21:3213 Реплика Донецкого: Кому понадобился «казус Водонаевой»? 22.01.2020, 21:210 Псковича будут судить за кражу женской сумки 22.01.2020, 21:140 В Опочке руководитель следственного управления СКР Петр Крупеня выслушал заявителей
22.01.2020, 21:1111 Фотофакт: Пешеходный переход затоплен, фонари светят через один 22.01.2020, 21:030 РЖД: При прохождении пассажиром электронной регистрации на поезд дальнего следования не нужно распечатывать билет 22.01.2020, 20:420 Осужденные ИК-4 изготовили песочницу Нееловскому детскому саду «Улыбка» 22.01.2020, 20:340 Пожарный Валера, Австралия и язык программирования Python привели команду школьников к победе в зимнем Кампусе ПсковГУ
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.