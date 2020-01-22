Экономика

Против уголовного преследования по экономическим преступлениям выступил Николай Рассадин

«Как предприниматель и человек, ратующий за свободную экономику, за свободный рынок, считаю, что экономические преступления должны быть выведены из Уголовного кодекса и не должны преследоваться уголовно», - как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое мнение высказал на пресс-конференции, посвященной декриминализации статьи 210 УК РФ, директор гипермаркета «Империал» Николай Рассадин.

«Наше государство изначально ориентировано на то, чтобы у него был полный контроль за экономикой. Мы говорим о том, что мы строим свободную экономику, а чиновники, судя по тому, что они декларируют, очень далеки от происходящего. Вся система законов, которые призваны выстраивать экономические отношения в стране, заточены на то, чтоб осуществлять тотальный контроль за экономическими процессами и участниками хозяйственной деятельности в стране. Поэтому экономические статьи в Уголовном кодексе РФ жесткие, тяжелые и направлены на то, чтобы за любой шаг вправо или влево был расстрел. С моей точки зрения это вообще неправильно. Как предприниматель и человек, ратующий за свободную экономику, рынок, считаю, что экономические преступления должны быть выведены из Уголовного кодекса и не должны преследоваться уголовно», - высказал мнение Николай Рассадин. Для этого, по его словам, есть Арбитражный суд, третейские суды, суды общей юрисдикции.

«Если у кого-то возникают проблемы в хозяйственной деятельности, они должны разрешаться в судах. Единственным исключением, когда может быть преследование со стороны государства, может быть случай, когда предприниматели работают с бюджетными средствами. Но все равно, даже здесь, если возникают какие-то проблемы, они должны решаться в суде», - полагает Николай Рассадин. Однако, по его мнению, в нашей стране такого не будет: «отношения между хозяйствующими субъектами будут регулироваться при помощи Уголовного кодекса, и будут придумываться новые рычаги воздействия».

Наряду с этим он отметил, что зачастую чиновники на местах своеобразно воспринимают распоряжения президента страны. «Им говорят не арестовывать предпринимателей - так они начинают вменять им 210-ю статью. Два человека - и уже можно говорить об организованной преступной группе. Нашего президента как гаранта Конституции должно обеспокоить, что его слова зачастую воспринимаются в абсолютно противоположном формате», - полагает предприниматель.

В Псковской области, по его словам, тоже «есть пример, когда предпринимателя (Александра Данилова - ред.) задержали за якобы совершенное уголовное преступление и "повесили" на него 210-ю статью, чтоб закрыть в сизо, оказывать на него психологическое давление и вести расторговку: "Ты признай вину, мы пойдем навстречу, чего-нибудь тебе дадим, а в итоге обманут, как обычно"». В нормальном правовом государстве, по мнению Николая Рассадина, такого быть не должно. «У нас и так правоохранительные органы постоянно работают с обвинительным уклоном, без учета позиции защиты. Все, что сегодня происходит - это как раз и есть разложение правоохранительной системы в части преследования предпринимателей, давления на бизнес». - заключил Николай Рассадин.