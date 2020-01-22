Экономика

Поиск путей оптимизации налоговых отчислений не является налоговым преступлением - эксперты

Поиск путей оптимизации налоговых отчислений не является налоговым преступлением со стороны предпринимателей. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое мнение на пресс-конференции, посвященной декриминализации статьи 210 УК РФ, высказали директор гипермаркета «Империал» Николай Рассадин и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев.

Так Николай Рассадин считает абсолютно нормальным, когда предприниматель - человек, считающий деньги, - ищет более комфортную для себя налоговую схему. «Есть государство, а есть предприниматель. Государство устанавливает правила игры, а предприниматель принимает их и начинает работать. Но предприниматель - человек думающий, он считает деньги, и в рамках правил игры он находит некие в хорошем смысле слова схемы, позволяющие ему оптимизировать налог. И он вполне законно, на основании правил, установленных государством, применяет эту схему. Когда это приобретает массовый синергетический эффект, государство говорит: "Ой, мы чего-то не углядели", - и меняет правила игры, внося изменения в Налоговый кодекс и подзаконные акты. Предприниматель опять "включает" мозг и опять начинает думать, - отметил Николай Рассадин. - Целые институты работают над оптимизацией налогообложения, и это легальные структуры, они просто пользуются тем, что они гибче и умнее экономистов, сидящих в правительстве. Но это вполне легальная деятельность». И это, по его словам, наблюдается не только в России.

Между тем, Аркадий Мурылев напомнил, что в 1990-2000-е годы налоговики сами предлагали предпринимателям пути оптимизации налогообложения. «Когда ЕНВД придумывался, всем говорили уходить с "упрощенки" - зачем вам тащить кипы бумаг, показывать свои расходы? Есть ЕНВД, платите и не забивайте ничем себе голову. Теперь ЕНВД отменяют, потому что он якобы оказался не эффективным, хотя по сути этот налог был поводом для вывода многих предпринимателей из тени. Это был простой налог, и люди знали сумму, которую должны выплачивать в бюджет, и ее выплачивали. Все по правилам», - пояснил бизнес-омбудсмен. При этом он согласился с тем, что неуплата налога - это не уголовная статья. «А наши власти как видят большую сумму неуплаты налога, сразу беспокоятся. Это серьезно влияет на бизнес. Либо ты борешься с налоговой и доказываешь правоту, и тебя тут же прессуют органы внутренних дел, ищут в твоих действиях злой умысел неуплаты налогов», - добавил Аркадий Мурылев, заметив, что суды в 98% идут на поводу у налоговиков.

Николай Рассадин в продолжение его мысли отметил, что «сегодня предприниматель фактически лишен в отношениях с налоговой инспекцией права презумпции невиновности». «Если налоговая ему говорит, что он не доплатил налог, это судами воспринимается как данность. Предприниматель хочет доказать, провести экспертизу, принести документы, а они говорят: "нам не надо, мы уже все проверили и посчитали, что ты должен столько-то доплатить". "Ну как же, я докажу, что это не так". "Не-не-не, нам ваши доказательства не нужны". Арестовывают счета, списывают деньги, и предприниматель вынужден идти в суд», - пояснил Николай Рассадин. И даже если суд принимает сторону предпринимателя, а не налоговиков, вернуть списанные со счета предпринимателя деньги очень сложно, добавил он.

«А это убытки. Предпринимателю проще закрыть предприятие, плюнуть на все и уйти в тень, в "гаражную" экономику, в банкротство, инвестировать в другую страну, но только не в Россию», - заключил он.