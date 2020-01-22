Экономика

Стали известны компании, способные выиграть от смены российского правительства

Ряд российских компаний могут выиграть благодаря смене правительства РФ и увеличению бюджетных расходов. Как передает «Российская газета», об этом пишет агентство Bloomberg. Среди названных компаний - «Детский мир», «Магнит», Сбербанк, TCS Group Holding, в структуру которого входит Магнитогорский металлургический комбинат.

Отмечается, что, по оценкам экспертов, порядка 2,1 триллиона рублей будет выделено на реализацию задач, поставленных перед правительством.

Так, к примеру, ожидается, что торговые сети выиграют благодаря принятию мер по поддержке семей с детьми и росту средней зарплаты.

Эти же и другие факторы могут положительно повлиять на улучшение показателей погашения кредитов, что благоприятно скажется на банках. А Магнитогорский металлургический комбинат выиграет за счет реализации проектов по ускорению развития инфраструктуры.