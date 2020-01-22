Экономика

Проект «Титан-Полимер» реализуется при участии десяти псковских компаний

Продолжается реализация первой очереди проекта «Титан-Полимер» -строительство завода по производству БОПЭТ-пленок. В настоящий момент на площадке будущего предприятия ведут работы несколько организаций, в их числе десять псковских компаний.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе «Титан-Полимера», сейчас на площадке завода по выпуску БОПЭТ-пленок выполняются работы по устройству фундаментов производственного корпуса с привлечением субподрядной организации из Псковской области - ООО «СМУ 60».

Планируется, что работы по монтажу металлоконструкций будут завершены в конце января. Эта же организация уже выполнила устройство дорожной инфраструктуры (внутриплощадочные проезды и примыкания - временные дороги на период строительства).

Кроме того, силами генподрядной организации собраны и смонтированы модульные конструкции для административного корпуса (проектного офиса), а сервисные компании выполнили строительно-монтажные работы по сетям электроснабжения и связи.

В ближайшее время на площадке завода по выпуску БОПЭТ-пленок будут установлены ограждения и организована площадка временного хранения поставляемого импортного оборудования в соответствии с требованиями ФТС.

Напомним, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников неоднократно говорил о необходимости привлечь организации региона к реализации проекта «Титан-Полимер». Председатель Совета директоров АО «ГК «Титан» Михаил Сутягинский заверил главу региона, что в лице ООО «Титан-Полимер» Псковская область получит хорошего партнера.