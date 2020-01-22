Экономика

Финансовые аналитики предрекли рост рубля на следующей неделе

Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе повышения рынка акций РФ по основным биржевым индексам относительно уровня закрытия пятницы и роста рубля против доллара и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи повысится на следующей неделе на 0,3%, до 3155 пунктов, РТС - на 0,9% до 1615 пунктов.

Курс доллара по прогнозам снизится на 40 копеек, до 61,8 рубля, а евро - на 30 копеек, до 68,3 рубля.

Эксперты указывают, что на следующей неделе состоятся два достаточно важных события - решение по процентной ставке ФРС и голосование в европарламенте по вопросу Brexit. Однако эти события вряд ли принесут сюрпризы - они уже полностью учтены рынком.

Основные факторы, влияющие на котировки нефти на предстоящей неделе, по мнению аналитиков, не претерпят серьезных изменений. С одной стороны, в Китае наступают новогодние праздники, что вкупе с распространением нового вируса может сдерживать рост котировок. С другой стороны, статистика по добыче и запасом в США в последние недели выходит нейтральной, и предстоящая неделя, скорее всего, не станет исключением.

На будущей неделе настроения на российском рынке акций будут определяться развитием ситуации с китайским коронавирусом, информационным фоном по торговым «фронтам» США, ценовой динамикой в нефти, сигналами со стороны монетарных регуляторов, а также ключевой макростатистикой, полагают эксперты.