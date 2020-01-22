Экономика

Глава Сбербанка назвал лучшую валюту для хранения сбережений

Российский рубль в настоящее время достаточно стабилен, поэтому хранить сбережения лучше всего в национальной валюте. Об этом глава Сбербанка Герман Греф заявил в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, большую часть собственных сбережений он хранит в рублях. Вместе с тем глава Сбербанка признался, что у него также имеются накопления частично в долларах и евро.

В последнее время рубль демонстрирует рост, отмечает РИА Новости. Официальный курс евро, установленный ЦБ на выходные и 27 января, снизился на 39,32 копейки — до 68,2924 рубля, курс доллара стал меньше на 14,84 копейки, упав до 61,8031 рубля.

Как передает «Лента.Ру», в ноябре прошлого года Герман Греф признался, что раньше самым страшным для него вопросом был о том, каким будет курс доллара или в чем хранить сбережения. Теперь же, по его словам, он боится предложений о совместной фотографии.