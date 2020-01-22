Экономика

Объем активов под управлением ВТБ Капитал Инвестиции превысил 2 трлн рублей

Объем активов под управлением ВТБ Капитал Инвестиции (входит в группу ВТБ) за 2019 г. вырос на 30% и превысил 2 трлн руб. Наиболее интенсивный рост показал сегмент работы с физическими лицами. Объем активов по нему вырос на 66%, до 985 млрд руб. Средства юрлиц под управлением ВТБ Капитал Инвестиции увеличились на 9%, до 1,1 млрд руб., сообщили Псковской Ленте Новостей в банке.

Число клиентов ВТБ Капитал Инвестиции выросло вдвое и на сегодняшний день превышает 700 тыс. человек. За 2019 г. открыто свыше 500 тыс. новых счетов. Активно растет бизнес брокерского обслуживания в сегменте розницы, клиентские активы физлиц увеличились с начала года на 70% и превысили 700 млрд руб. Ежемесячно открывается свыше 50 тысяч новых счетов.

По итогам 2019 г. ВТБ стал безусловным лидером российского рынка по объемам привлечения средств в паевые инвестиционные фонды. За год инвесторы вложили в ПИФы ВТБ Капитал Управление активами 49,5 млрд руб. Это половина общих объемов привлечения средств на российском рынке. Уровень доверия инвесторов к фондам ВТБ обусловлен в том числе высокими показателями эффективности управления их активами. Так, по данным Investfunds, по итогам 2019 г. ВТБ – Фонд Акций оказался самым доходным среди всех фондов акций на рынке со стоимостью чистых активов более 100 млн руб. Его годовая доходность составила 38%.

Ожидается, что прирост активов под управлением по физическим лицам по всем видам продуктов (брокерское обслуживание, ПИФы, доверительное управление, инвестиционное консультирование) по российскому рынку в текущем году составит 1,3 трлн рублей.