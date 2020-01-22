Экономика

Почти 40% госзакупок были расторгнуты без оснований в 2019 году

В 2019 году 14 тыс. договоров по закупкам у бизнеса для государственных и муниципальных нужд были прекращены в одностороннем порядке, 36% (5 тыс.) из них были отменены безосновательно, рассказал «Известиям» замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Михаил Евраев.

По его словам, такая статистика демотивирует предпринимателей принимать участие в тендерах. ФАС рассмотрела 13,9 тыс. случаев расторжения договоров в одностороннем порядке в 2019 году, которые произошли по инициативе заказчиков в рамках 44-ФЗ.

У бизнесменов нет возможности обжаловать решение заказчика во внесудебном порядке, добавил Евраев. Он предлагает наделить их этим правом для баланса интересов сторон. Это можно совместить с рассмотрением в ФАС вопроса о включении исполнителя в реестр недобросовестных поставщиков, отметил замглавы ФАС.

По мнению главы комитета по поддержке малого и среднего бизнеса Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Игоря Скляра, механизм отказа должен быть четко регламентирован, а одностороннее расторжение договора создает впечатление, что в торгах победил тот подрядчик, которого организаторы не хотят видеть.