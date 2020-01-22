Экономика

Псковская область вошла в число регионов, где снизилась численность безработных граждан

Псковская область вошла в число регионов, где за неделю снизилась численность безработных граждан, пишет «Интерфакс».

«С 15 по 21 января 2020 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 0,4 % и составила 660,6 тыс. человек. Годом ранее численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, составляла 691,9 тыс. человек», - говорится в сообщении Минтруда во вторник.

За неделю снижение численности безработных граждан произошло в 45 субъектах Российской Федерации. Наибольшее снижение численности безработных граждан наблюдалось в Карачаево-Черкесской Республике, республиках Саха (Якутия), Северная Осетия - Алания, Белгородской, Вологодской, Кировской, Курганской, Псковской областях, Забайкальском, Пермском краях.



В 38 регионах отмечен рост численности безработных граждан. Наибольший рост наблюдался в республиках Крым, Мордовия, Тыва, Чувашской Республике, Астраханской, Курской, Тюменской областях, Ненецком автономном округе, Камчатском крае, Севастополе.



Не изменилась численность безработных в Еврейской автономной области и Орловской области.



Суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, составила 17 тысяч человек, работавших неполное рабочее время - 76 тысяч человек, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, - 1, 3 тыс.человек.

Уровень регистрируемой безработицы в среднем по РФ, по оперативным данным, составил 0,9 % от численности рабочей силы в возрасте 15-72 лет.

Количество свободных рабочих мест и вакантных должностей, заявленных работодателями в органы службы занятости, на 21 января 2020 года составило 1,4 млн единиц.