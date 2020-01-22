Экономика

ОАО «РЖД» перечислило в бюджет Псковской области 694 млн рублей в 2019 году

По итогам 2019 года сумма налоговых отчислений ОАО «РЖД» в бюджеты субъектов РФ, расположенных в границах Октябрьской железной дороги, составила более 13,7 млрд рублей. В частности, налоговые отчисления в бюджет Псковской области - 694 млн рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».

В то время как, бюджет Санкт-Петербурга пополнился на 3,7 млрд рублей, в бюджет Ленинградской области в 2019 году было перечислено 4,5 млрд рублей. Сумма налоговых отчислений в региональный бюджет Республики Карелия составила 1,7 млрд рублей, Тверской области - 1,4 млрд рублей, Мурманской области - 1,1 млрд рублей. На территории Новгородской области налоговые отчисления ОАО «РЖД» составили 672 млн рублей.

«ОАО "РЖД", являясь крупной инфраструктурной и социально-ориентированной компанией, уделяет большое внимание взаимодействию с субъектами РФ. В первую очередь оно нацелено на развитие их транспортной системы, оптимальное удовлетворение потребностей промышленных предприятий и населения в железнодорожных перевозках. Помимо этого, компания принимает активное участие в социальной и экономической жизни регионов», - рассказали в пресс-службе Октябрьской железной дороги.