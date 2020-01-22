Экономика

«Эхономика» с Виталием Зубковым. ВИДЕО

Сегодня, 28 января, гостем очередного выпуска программы «Эхономика» в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) стал основатель компании «АЛОК» Виталий Зубков.

В начале осени прошлого года в Псковскую область пришел новый агроинвестор. Амбициозный и с далеко идущими планами - дистрибьютор Раменского комбикормового завода - ООО «АЛОК» из Ленобласти.

Новый инвестор не только решил возобновить работу местной фермы, но и развивать в Псковской области новые аграрные направления, в том числе, развивать направление фермерской кооперации.

О каких проектах идет речь, и почему инвестор выбрал для их реализации именно наш регион? Как он оценивает псковский аграрный потенциал? В чем смысл фермерской кооперации? И сможет ли стать сельское хозяйство драйвером развития нашей экономики?

Об этом ведущий программы Алексей Овчинников попросил сегодня рассказать основателя компании «АЛОК» Виталия Зубкова.