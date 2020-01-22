Экономика

РЖД протестировали формирование поездов-«тяжеловесов» в Усть-Лугу из Великих Лук

ОАО «РЖД» протестировало возможность формирования длинносоставных тяжеловесных поездов на станции Великие Луки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на корпоративное издание РЖД.

«В прошлом году реализован проект по изменению технологии обслуживания участка Великие Луки - Дно - Березки (Псковская область - ред.) - Гатчина-Товарная-Балтийская - Лужская (Ленинградская область - ред.)», - цитирует газета главного инженера Октябрьской железной дороги (филиал ОАО «РЖД») Виталия Попова.

По его словам, была пересмотрена технология смены локомотивных бригад, в рамках которой стали использовать существующее инфраструктурное развитие станции Великие Луки, позволяющее формировать длинносоставные поезда назначением на станцию Лужская (находится в порту Усть-Луга - ред.). «При разработке, планировании и реализации проекта учитывался опыт проекта по изменению технологии обслуживания участка Бабаево-Лужская (выход с востока - ред.)», - добавил он.

Как сообщает газета, цель проекта - увеличение провозной способности участка Великие Луки - Дно - Березки - Гатчина-Товарная-Балтийская - Лужская. При формировании поездов на станции команда проекта учитывала нормативную длину поезда для каждого направления, регламентированную графиком движения.

По словам Попова, технические обустройства и путевое развитие станции Великие Луки позволяют формировать и выставлять длинносоставные поезда назначением на станцию Лужская, находящиеся в границах «плеч» локомотивных бригад и участков обслуживания локомотивных депо Великие Луки и Дно. «Команде удалось обеспечить формирование двух длинносоставных тяжеловесных поездов массой 7,5-8 тыс. тонн вместо трех поездов по 5 тыс. тонн по выделенным "ниткам" графика поездов и пересмотреть технологию в части исключения смены локомотивных бригад на станциях Дно и Гатчина. Это позволило обеспечить увеличение пропускной способности и скорости движения поездов», - сказал он.

Попов также сказал, что на пункте технического обслуживания Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский реализован проект по изменению технологии работы. Суть заключается в оптимизации технического обслуживания поездов и ухода от дублирования операций по техобслуживанию грузовых вагонов в поездах, подготовленных на станциях Автово, Новый Порт и Предпортовая.

«Внедрение технологии предполагает организацию сквозного проследования грузовых поездов со станций Автово, Новый Порт, Предпортовая через станцию Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский. Ускорено движение поездов», - сообщил он.