Экономика

Промышленное производство в Псковской области в 2019 году выросло на 4,1%

Промышленное производство в Псковской области в 2019 году по сравнению с 2018 годом выросло на 4,1%. Рост промышленного производства в области на 1,7 процентного пункта превысил общероссийский показатель. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

В обрабатывающих производствах прирост составил 1,8%, в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений 12,5%. Добыча полезных ископаемых увеличилась на 28,1%. В электроэнергетике, обеспечении газом и паром зафиксировано снижение объема производства на 1,2%.

Производство пищевых продуктов выросло на 6,2%. Прирост в переработке и консервировании мяса и мясной пищевой продукции составил 16,9%, переработке и консервировании рыбы 16,4%.

Производство отдельных видов промышленной продукции: