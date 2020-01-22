Экономика

В Псковской области увеличился экспорт животноводческой продукции

В 2019 году государственными инспекторами управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям был осуществлён ветеринарный контроль для отправки на экспорт 517 партий подконтрольной государственному ветеринарному надзору продукции, произведённой предприятиями Псковской области, общим весом более девяти тысяч тонн. Экспортные партии животноводческой продукции полностью соответствовали всем необходимым ветеринарно-санитарным требованиям стран-импортёров, собщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Предприятия Псковской области поставляли мясо, мясопродукты, сырьё животного происхождения в Гонконг, Венесуэлу и Азербайджан, рыбу и рыбную продукцию в Литву, Эстонию, Чехию, Нидерланды, Азербайджан, Украину, а также рыбную муку в Узбекистан.

В сравнении с 2018 годом общий объём отгружаемой на экспорт животноводческой продукции увеличился более чем в два раза: 4,35 тыс. тонн в 2018 году и 9,47 тыс. тонн в 2019 году.