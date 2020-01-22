Экономика

Направление «Новое качество жизни» стало определяющим при финансировании госпрограмм в 2018 году - Андрей Михеев

Наибольший объем финансирования в Псковской области в 2018 году (71% от общего объема выделенного финансирования, более чем в два раза больше, чем на госпрограммы области по направлению «модернизация экономики») был выделен на государственные программы по направлению «новое качество жизни», что свидетельствует о высокой «социальной составляющей» бюджетных расходов в области.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такие данные озвучил председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев сегодня, 29 января, на заседании парламентского комитета по труду и социальной политике.

По данным комитета по финансам Псковской области общие кассовые расходы (из всех источников) на реализацию государственных программ Псковской области в 2018 году составили 38,6 млрд рублей, что составляет 91,9% от планового объема финансирования (в 2017 году госпрограммы области были профинансированы на 88,08 %, в 2016 году госпрограммы области были профинансированы на 91,59 %; в 2015 году госпрограммы области были профинансированы на 58,4 %).

Андрей Михеев заявил, что по прежнему высокий уровень финансирования по сравнению с планируемым финансированием свидетельствует, в том числе, о своевременности внесения ответственными исполнителями госпрограмм области изменений в госпрограммы в соответствии с изменениями в областной бюджет.