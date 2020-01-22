Экономика

Интернет-магазины пригрозили отказаться от распродаж

Интернет-ритейлеры пригрозили отказаться от проведения распродаж из-за планов Госдумы принять законопроект, который регулирует процесс проведения таких акций в стране.

Как пишут «Известия», Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ, объединяет крупнейших ритейлеров) направила в Госдуму свой негативный отзыв на законопроект депутата КПРФ Олега Лебедева о новом порядке проведения распродаж.

Документ предполагает, что розница, проводя распродажи, будет следовать более строгим правилам. Так, торговцы должны указывать точные сроки акции, которые сегодня могут и не анонсироваться, а также причины ее проведения: возможно, речь идет о товарах, которые уже были в употреблении или имеют брак. Кроме того, магазины могут обязать сообщать среднюю стоимость продукции за последние полгода и именно с нее делать скидку.

В АКИТ заявили, что появление новой обязанности предоставлять среднюю цену за предшествующие шесть месяцев станет вмешательством в рыночное ценообразование. Это повлечет за собой усложнение бизнес-процессов, а значит, предприятия столкнутся с дополнительными расходами на адаптацию программного обеспечения и увеличение персонала. Всё это может особенно чувствительно сказаться на малом бизнесе.

В свою очередь, депутат Олег Лебедев заявил «Известиям», что ничего серьезного за заявлениями интернет-торговли не стоит. Он выразил уверенность, что компании не готовы терять свою выгоду.