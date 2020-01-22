Экономика

ФТС: В России сократились таможенные платежи от экспорта

Таможенные платежи от экспорта в 2019 году сократились на 24%, сообщил глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Булавин. Он выступил в Совете Федерации в рамках «правительственного часа» с докладом о стратегических направлениях совершенствования таможенного администрирования в Российской Федерации, пишет «Парламентская газета».

«В целом внешнеторговый оборот России составил 665 млрд долларов, сократившись на 3,3% по отношению к 2018 году. Экспорт сократился на 6%, импорт вырос на 1,3%. Участниками внешнеторговой деятельности было оформлено более 5 млн деклараций», - рассказал Булавин.

По его словам, треть доходов федерального бюджета формируется за счет таможенных пошлин.