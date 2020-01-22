Экономика

Самый низкий в СЗФО уровень инфляции в 2019 году сложился в Псковской области

Годовая инфляция в СЗФО в 2019 году замедлилась до 3%. Между тем, самый низкий уровень инфляции по итогам прошлого года сложился в Псковской области. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отделения по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Инфляция в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) в прошлом году составила 3%. Это меньше, чем в 2018 году (4,1%). Годовая продовольственная инфляция в округе снизилась до 2,1% в декабре с 3,2% в ноябре. Основной вклад в ее замедление внесла плодоовощная продукция. Во многом это обусловлено более высоким, чем в 2018 году, урожаем. Фактор высокого урожая сказался и на цене сахара: в декабре 2019 года он стоил на 30,2% меньше, чем годом ранее. В декабре в годовом выражении продолжилось снижение цен на свинину и мясо курицы.

Инфляция в сегменте непродовольственных товаров в СЗФО в декабре уменьшилась до 2,8% в годовом выражении после 3% в ноябре за счет укрепления рубля и сдержанного потребительского спроса.

Годовая инфляция в сфере услуг в округе в декабре, как и в ноябре, составила 4%. Укрепление рубля обусловило снижение темпов прироста цен на услуги зарубежного туризма. В то же время отмечалось ускорение роста цен на авиабилеты, что связано с повышением привлекательности Санкт-Петербурга как туристического центра в преддверии новогодних и рождественских праздников.

Во всех регионах СЗФО годовая инфляция в декабре 2019 года замедлилась по сравнению с ноябрем, что связано, главным образом, с замедлением продовольственной инфляции.

Самый низкий уровень инфляции сложился в Псковской области - 2,3% в декабре после 3,1% в ноябре. В Мурманской области годовая инфляция в декабре осталась самой высокой на Северо-Западе - 3,5%, однако она также существенно снизилась по сравнению с ноябрем, когда составляла 4%. В Санкт-Петербурге годовой темп прироста цен в декабре так же, как в целом по России и по СЗФО, составил 3%.