Экономика

Михаил Ведерников на рабочей встрече с Сергеем Савиным рассмотрел состояние финансового и банковского секторов региональной экономики

Состоялась рабочая встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и управляющего Отделением по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ Сергея Савина.

Участники встречи, в первую очередь, рассмотрели и проанализировали состояние финансового и банковского секторов, вопросы денежно-кредитной политики, развития национальной платежной системы, а также обсудили перспективы роста и улучшения показателей экономики Псковской области.

Особое внимание стороны обратили на замедление уровня инфляции в регионе. Сергей Савин проинформировал, что в декабре 2019 года годовая инфляция в Псковской области снизилась до 2,3%, достигнув минимального значения с апреля 2018 года. В России и СЗФО годовая инфляция составила 3%. В Псковской области сложился самый низкий в Северо-Западном федеральном округе уровень инфляции.

«Рост цен в регионе замедлился в основном за счет расширения предложения мясной продукции и высокого урожая овощей. Также снижению инфляции в области способствовали сдержанный потребительский спрос и укрепление рубля», — заметил Сергей Савин.

Михаил Ведерников положительно оценил изменения в региональной экономике и отметил, что, например, снижение темпов инфляции на территории Псковской области будет способствовать поддержанию экономической стабильности, росту оборота розничной торговли, стабилизации уровня покупательского спроса. В конечном счете, все это скажется на уровне комфорта жителей региона, заметил губернатор.