Экономика

В России пообещали выдавать зарплаты по-новому

Центробанк пообещал, что россиянам в скором будущем смогут выдавать зарплаты по-новому - без привязки к банковской карте. Об этом пишет РБК со ссылкой на главу департамента национальной платежной системы ЦБ Аллу Бакину.

По ее словам, механизм будет реализован через Систему быстрых платежей (СБП), запущенную ЦБ в прошлом году. Альтернативой реквизитам банковских карт станет номер телефона сотрудника, который работодатель будет предоставлять банку, где у него открыт расчетный счет.

Планируется, что инициатива будет реализована к концу 2020 года или началу 2021-го. В настоящий момент регулятор обсуждает перспективы и технические аспекты с банками, присоединившимися к СБП, отметила Бакина.

Начисление зарплаты по номеру телефона позволит избежать так называемого зарплатного рабства - ситуации, когда работник вынужден получать зарплату на карту банка, выбранного работодателем. Новый порядок приведет к тому, что банк работодателя обязан будет перечислять средства на счет в любом банке на выбор получателя.

СБП была создана в начале прошлого года. Через нее клиенты банков могут переводить деньги между картами, не используя их реквизиты, - по одному из параметров, самым популярным из них является номер телефона. С начала 2020 года обслуживание в СБП стало платным для банков.