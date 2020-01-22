Экономика

Американский инвестор предупредил о скором глобальном кризисе

Американский инвестор Джим Роджерс заявил, что до 2025 года мировую экономику ждет кризис, который может стать худшим за последние 80 лет. Такой прогноз мультимиллионер сделал в интервью «Известиям».

По его оценкам, причинами экономического спада станут закредитованность, рост денежной массы и низкие ставки мировых центробанков.

«В 2008 году возникла большая проблема из-за высокого уровня долга. С тех пор у всех их стало еще больше из-за того, что печатается много денег, а ставки центробанков держатся на искусственно заниженном уровне. Новый кризис будет худшим за всю мою жизнь. Он уже назрел и может начаться в ближайшие 3-5 лет», - рассказал 77-летний Роджерс.

По его словам, последнее финансовое потрясение США пережили 11 лет назад, а это самый долгий спокойный период в истории Америки.

Аналитики признают, что пока неизвестно откуда именно прилетит новый «черный лебедь». Эксперты ожидают замедление роста ВВП, в первую очередь в США - из-за увеличения задолженности и мягкой денежной политики, а также в Китае - из-за эпидемии коронавируса.

Кроме того, рынок облигаций на этой неделе пережил ситуацию, которая обычно свидетельствует о скором охлаждении экономики и начале рецессии.