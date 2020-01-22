Экономика

Псковская область заняла первое место в России по приросту урожайности зерновых и зернобобовых культур

Псковская область по итогам прошлого года заняла первое место в России по приросту урожайности зерновых и зернобобовых культур. Соответствующие итоги работы отрасли растениеводства озвучены на Всероссийском агрономическом и агроинженерном совещании, которое прошло в Международном выставочном центре «Крокус Экспо» в Москве. Прирост зерновых и зернобобовых культур в регионе составил более 19 ц/га, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации.

Кроме того, Псковская область положительно отмечена и в реализации программы плодородия почв. Субъект вошел в число шести регионов РФ по выполнению целевых индикаторов.

На совещании были также затронуты вопросы выработки мер по подготовке и организационному проведению в 2020 году сезонных полевых сельскохозяйственных работ, определены задачи по реализации мероприятий, предусмотренных государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы.