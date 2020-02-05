Экономика

Магазин семян, комбикормов и удобрений «Клевер» открылся в Печорах

Сельскохозяйственная компания «АЛОК» продолжает расширение сети специализированных магазинов «Клевер», предлагающих населению продукцию, которая необходима для дачных и фермерских хозяйств.

В начале этого года такой магазин открылся в Печорах.

Теперь жители этого города смогут приобрести качественные комбикорма, удобрения, сухое молоко и семена без наценок, по той же стоимости, что и в псковском магазине компании. Кроме того, в ассортименте представлен фуражный ячмень, овес и пшеница, как дробленый, так и цельный.

Как и другие проекты ООО «АЛОК», «Клевер» работает по принципу «одного окна», благодаря которому фермерские хозяйства имеют возможность в одном месте покупать комбикорма, получать товарные кредиты и сдавать свою продукцию. Компания принимает от хозяйств крупный рогатый скот на мясо, закупает бычков на доращивание и ведет прием молока. И это только начало – тот необходимый фундамент, на котором компания планирует выстроить широкую многофункциональную сеть партнерского взаимодействия с фермерскими хозяйствами области.

Телефон магазина в Печорах: 8-911-880-97-61. Телефон магазина в Пскове: (8112)60-65-65.

В настоящее время ООО «АЛОК» открыло на территории области два завода - по производству комбикормов и удобрений. Компания является официальным дистрибьютором ЗАО «Комбинат хлебопродуктов Старооскольский», входящего в корпорацию «Стойленская нива», и ООО «Русское поле» (торговая марка «Нестор») в Псковской области.

Добавим, что «АЛОК» ставит перед собой цель наладить диалог с каждым жителем региона, работающим на ниве сельского хозяйства - будь то частный домовладелец или фермер-предприниматель. В настоящее время магазины открыты в областном центре и нескольких районах - Локнянском и Печорском. В планах - организация работы торговых пунктов во всех муниципалитетах Псковской области.