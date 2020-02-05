Экономика

Псковская область лидирует среди регионов Северо-Запада по производству скота и птицы на убой

Производство продукции сельского хозяйства в 2019 году увеличилось более чем на 18% относительно 2018 года. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом заявила руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Псковской области Валентина Валиуллина сегодня, 6 февраля, на пресс-конференции, касающейся основных итогов социально-экономического положения Псковской области за 2019 год.

«Сельское хозяйство Псковской области впереди планеты всей», - обозначила она.

Валентина Валиуллина обратила внимание на то, что Псковская область среди регионов Северо-Запада лидирует по производству скота и птицы на убой, по производству молока регион занимает 3 место, яиц - 6 место.

Отметим, что в 2019 году в хозяйствах Псковской области произведено 328 тыс. тонн скота и птицы на убой, 197 тыс. тонн молока, 87 млн штук яиц.