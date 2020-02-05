Экономика

Более 96 млн рублей зарплаты задолжали организации псковичам

В Псковской области по состоянию на 1 января 2020 года фиксируется задолженность по зарплате 979 работникам.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом заявила руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Псковской области Валентина Валиуллина сегодня, 6 февраля, на пресс-конференции, касающейся основных итогов социально-экономического положения Псковской области за 2019 год.

«По сравнению с началом декабря 2019 года число таких работников уменьшилось на 151 человека», - пояснила спикер.

Кроме того, на начало 2020 года суммарная задолженность по зарплате составила 96,5 млн рублей, и по сравнению с 1 декабря 2019 годом снизилась почти на 1%.