Экономика

В Псковской области растут цены на гречку и чеснок, дешевеют сахар и яйца

В Псковской области в 2019 году из продовольственных товаров наиболее подорожали гречка, пшено, сельдь, чеснок.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом заявила руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Псковской области Валентина Валиуллина сегодня, 6 февраля, на пресс-конференции, касающейся основных итогов социально-экономического положения Псковской области за 2019 год.

Снижение цен отмечалось на сахар, яйца, свинину, хлеб и булочные изделия, масло подсолнечное, капусту, огурцы, картофель.

В ходе пресс-конференции Валентина Валиуллина также обозначила, что индекс потребительских цен на товары и услуги за декабрь 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года составил 102,3%.

«Это самый низкий показатель за весь период наблюдения за ценами с 1991 года», - заявила руководитель статистического ведомства.

Отметим, что по России и СЗФО индекс потребительских цен составил 103%.

Согласно данным Псковстата, из непродовольственных товаров значительно подорожали печатные издания, табачные и ювелирные изделия, школьные принадлежности и канцтовары.

А снижение цен отмечено на телерадиотовары, персональные компьютеры и пиломатериалы.