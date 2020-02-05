Экономика

В Псковской области подорожали медицинские и ритуальные услуги

В 2019 году псковичам дороже обошлись услуги телевещания, дошкольного воспитания и среднего образования. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом заявила руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Псковской области Валентина Валиуллина сегодня, 6 февраля, на пресс-конференции, касающейся основных итогов социально-экономического положения Псковской области за 2019 год.

Так, цены и тарифы на телевещание выросли более чем на 28%, на услуги дошкольного воспитания - более чем на 20%, на услуги среднего образования - на 13%, на экскурсионные услуги - на 12,3%, медицинские услуги - 11,1%.

Стоит отметить, что из бытовых услуг стали дороже услуги организатора проведения торжеств (на 12,2%), ритуальные услуги (на 11,95%), ремонт и пошив одежды и обуви (8,5%), а также услуги парикмахерских (на 8,4%).

«Снижение цен и тарифов наблюдалось на услуги в сфере зарубежного туризма и страхования», - подытожила Валиуллина.