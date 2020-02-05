Экономика

Около 130 рабочих мест будет открыто на двух новых заводах в ОЭЗ «Моглино»

Около 130 рабочих мест будет открыто на двух заводах, которые намерены построить под Псковом резиденты особой экономической зоны «Моглино». Рассмотренные ранее на заседании наблюдательного совета ОЭЗ «Моглино» оба инвестпроекта рассматривались сегодня, 6 февраля, на экспертном совете, передает корреспондент «МК в Пскове».

Так, завод по производству компонентов для дорожного строительства «Евробит» намерен открыть 29 рабочих мест. Как сообщила генеральный директор компании Екатерина Кретова, предприятие занимается производством полимерно-битумного вяжущего компонента, используемого в дорожном строительстве. Общий объем инвестиций составит около 240 млн рублей.

«Проект создается с нуля. В Псковской области и соседних с ним Тверской и Новгородской областях подобных производств нет, что позволяет нам занять отдельную нишу. Но все же мы планируем работать в основном на экспорт, поставлять наш компонент в Латвию и Эстонию, - пояснила Екатерина Кретова - В настоящее время мы приступили к первому этапу реализации проекта. На участке занимаются кадастровыми и изыскательскими работами».

На еще одном представленном на экспертном совете ОЭЗ «Моглино» предприятии - по производству систем выхлопов газов для легковых автомобилей - будет открыто около 100 рабочих мест.

Объем инвестиций составит порядка 700 млн рублей. Основными потребителями станут крупные оптовые фирмы, продающие автозапчасти на территории Евросоюза.

«В Эстонии не нашлось подходящей территории для производства, поэтому мы нашли место для будущего предприятия на территории ОЭЗ «Моглино». Мы намерены начать свою деятельность уже в этом году - в апреле-мае, - заявил глава «Веллеранд Аутоматив Рус» Юри Веллеранд. - На сегодняшний день мы изготавливаем в Эстонии около полумиллиона изделий в год. Здесь мы планируем производить столько же».