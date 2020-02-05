Экономика

Госкомпаниям запретят занижать дивиденды

Госкомпаниям запретят учитывать неденежные убытки и суммы дивидендов при расчетах прибыли. Об этом в беседе с «Известиями» заявил чиновник, близкий к Минфину. Из-за обесценивании активов и изменения курсовых разниц бюджет теряет более 100 млрд рублей дивидендов из-за занижения чистой прибыли на величину «бумажных» затрат.

По словам собеседников, Минфин запретит учитывать практически любые некассовые и разовые расходы, так как госкомпании не корректируют базу для расчета дивидендов.

Согласно аналитическом исследованию рейтингового агентства «Эксперт РА» в 2018 году максимальное расхождение между фактическим и теоретическим результатом зафиксировано у «Газпрома» (официальная прибыль - 1,5 трлн рублей, очищенная могла бы составить 1,7 трлн.). Второе место у РЖД. Госкомпания показала 35 млрд рублей прибыли, а без некассовых расходов и доходов организация могла бы закончить год с 204 млрд рублей. На третьем - «РусГидро»: 32 против 75 млрд рублей.

«Известия» отправили запрос в госкомпании для получения комментариев о новой инициативе Минфина.

В «РусГидро» рассказали об обновлении политики нивелирования и влияния неденежных расходов на дивиденды. Пресс-служба «Алроса» заявила о свободном денежном потоке, который представляет собой операционную прибыль за вычетом инвестиций. Представители «Газпрома» предложили ознакомиться с дивидендной политикой общества. Сбербанк и РЖД отказались от комментариев.

По прогнозам Минфина, в 2020 году в бюджет должно поступить 543 млрд рублей в виде дивидендов, а в 2021–2022 годах - 676 и 794 млрд рублей.