Экономика

Андрей Михеев о сокращении количества предпринимателей в Псковской области и противостоянии этому тренду

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Псковской области находится на стабильном уровне, этому способствует ряд факторов: внутренний рынок, близость к крупнейшим агломерациям и возможность выхода на экспорт определяют возможности для развития бизнеса Псковской области. Объемы внутреннего рынка ограничены относительно небольшой численностью населения Псковской области, в то же время близость Псковской области к крупнейшим российским агломерациям и странам Евросоюза выступает одновременно и как фактор инвестиционной привлекательности региона, и как возможность выхода псковского бизнеса на внешние рынки. А незначительные изменения количества предпринимателей в статистической отчетности связаны с особенностями формирования единого реестра субъектов МСП.

Так руководитель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев прокомментировал в разговоре с корреспондентом Псковской Ленты Новостей высказывание псковского бизнес-омбудсмена Аркадия Мурылева о том, что число субъектов малого и среднего бизнеса в регионе падает из года в год, а предприниматели из районов от безысходности занимаются торговлей.

Андрей Михеев отметил, что единый реестр субъектов МСП не дает полного представления о количестве предприятий, реально действующих на территории области. Это связано с особенностями формирования единого реестра - так, если субъект малого бизнеса до 1 июля не подтвердил в Налоговой службе данные о численности и объеме выручки, то на дату формирования очередного обновления реестра (10 августа) он «выпадет» из этого реестра по причине непредставления данных. Наличие записи в данном реестре дает субъекту МСП преимущество в виде доступа ко всем мерам государственной поддержки, оказываемой малому бизнесу в России.

«Вместе с тем в регионе с момента запуска системы единого реестра субъектов МСП в 2016 году число субъектов МСП Псковской области увеличилось на 8,2% или на 1690 субъектов МСП. Да, мы заметили небольшое снижение числа субъектов в 2019 году по сравнению с 2018 годом, но в результате анализа оказалось, что количество субъектов МСП сократилось практически во всех регионах России. Одна из причин тому - особенность формирования реестра», - отметил Андрей Михеев.

По его словам, в него автоматически попадают все вновь созданные субъекты и могут выпасть действующие больше 1 года предприниматели. При этом предприниматели могут вовремя и успешно сдать налоговую декларацию, которую требует от него налоговая служба. В декларации есть пункты, по которым, даже если предпринимателем не представлена информация, то налоговая служба все равно примет декларацию. Эти пункты не влияют на расчет налогооблагаемой базы, и у фискального органа отсутствует основание для отклонения декларации. Вместе с тем, без заполнения этих пунктов предприниматель не попадет в реестр, так как отсутствует подтверждение соответствия этого предпринимателя критериям субъекта МСП.

Согласно единому реестру субъектов МСП Псковской области, порядка 95% субъектов МСП Псковской области - это микропредприятия.

Основная доля субъектов МСП зарегистрированы в крупнейших городах региона: Псков (49%) и Великие Луки (17%). Итого 66% МСП приходится на два крупнейших населенных пункта. Основные отрасли специализации МСП в Псковской области: торговля, сфера услуг, строительство, обрабатывающие производства, сельское хозяйство.

«Исходя из их отраслевой специфики, можно сделать вывод, что бизнес-модель подобных предприятий ориентирована в первую очередь на внутренний рынок региона. Здесь перед нами стоит задача по повышению конкурентоспособности местной продукции по сравнению с аналогичной продукцией, поступающей из-за пределов области, и наращиванию потенциала внутреннего рынка региона для развития микропредприятий и их перехода в малые. В этой части с 2019 года в области реализуется региональный проект «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию». Его цель состоит в том, чтобы помочь малым предприятиям модернизировать свое производство, обновить основные фонды, снизить затраты и повысить качество производимой продукции за счет финансовых мер поддержки со стороны государства», - сообщил Андрей Михеев.

Среди мер финансовой поддержки, которые уже реализуются в части поддержки МСП, Андрей Михеев привел предоставление микрозаймов и выдачу поручительств. Так, в 2019 году субъектам МСП было предоставлено 285 микрозаймов на общую сумму 199,5 млн. рублей, а также предоставлено 23 поручительства на общую сумму 80,2 млн. рублей.

По его словам, по результатам выдачи микрозаймов удалось реализовать проекты 97 субъектов МСП (71% удовлетворенных заявок - приобретение внеоборотных средств в целях расширения деятельности или модернизации). При этом оказанная микрофинансовая поддержка привлекла дополнительно порядка 49,8 млн рублей частных инвестиций, создано 19 новых рабочих мест. Основная отраслевая принадлежность получателей данного вида поддержки: обрабатывающая промышленность (27%), логистика (15%) и сфера услуг (18%).

По результатам предоставления поручительств поддержаны проекты 20 субъектов МСП. Основная доля поручительств (65,2%) была предоставлена на цели пополнения оборотных средств. Основная причина - банки расценивают товарно-материальные ценности как низколиквидный залог, поэтому предприниматели вынуждены обращаться за поручительствами, уточнил чиновник.

«Вместе с тем данный вид поддержки важен для предприятий сельского хозяйства, вынужденных пользоваться заемными средствами для приобретения ГСМ и посевного материала в рамках проведения весенних посевных работ и осенних уборочных работ. По итогам оказанной поддержки удалось привлечь в экономику 233,5 млн рублей внебюджетного (банковского) финансирования. Основные получатели поддержки: сфера услуг (39%), сельское хозяйство (26%), обрабатывающие производства (22%)», - добавил Андрей Михеев.

«Вторая наша ключевая основная задача - это развитие субъектов МСП как экспортеров в соседние регионы и за пределы РФ. Для микропредприятий, не относящихся к сфере информационных технологий, выход на экспорт в большинстве случаев трудоемкая задача, так как требует значительных финансовых затрат», - поделился Андрей Михеев.

Он добавил, что в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства Псковской области» осуществляется финансовое обеспечение деятельности Центра «Мой бизнес», реализации проекта «Развитие промышленного технопарка «Электрополис», финансовое обеспечение деятельности Центра поддержки экспорта Псковской области.

Объем средств направленный на реализацию регионального проекта в 2019 году - 350,4 млн рублей. При этом объем дополнительного внебюджетного финансирования со стороны управляющей компании промышленного технопарка «Электрополис» составил 112,5 млн. рублей при плановом значении 90,7 млн рублей. Объем инвестиций в основной капитал резидентов промышленного технопарка и управляющей компании составил 441 млн. рублей. Резидентами технопарка уже стали 6 компаний.

«Реализуя данный проект, мы создаем для предпринимателей ресурс - доступ к производственным и офисным площадям, делаем доступным дорогостоящее высокотехнологичное оборудование, являющееся неотъемлемой частью высокотехнологичного бизнеса. При содействии Центра поддержки экспорта Псковской области экспортные контракты удалось заключить 9 субъектам МСП. Основные страны экспорта согласно контрактам: Республика Белоруссия, Казахстан, Нидерланды, Эстония, Латвия, Турция, Республика Узбекистан», - уточнил Андрей Михеев.

Еще один региональный проект - «Популяризация предпринимательства в Псковской области» - нацелен, по его словам, на формирование благоприятного имиджа предпринимателей в общественной среде, в том числе в целях увеличения числа предпринимателей. Мероприятия реализуются в форме: образовательных мероприятий, региональных этапов федеральных конкурсов, выпуск информационных и рекламных материалов, тиражирование историй успеха. Объем финансирования в 2019 году - 5,1 млн. рублей.

«По итогам 2019 года 1255 человек приняли участие в мероприятиях регионального проекта. Из них 38 стали новыми субъектами МСП Псковской области. Таким образом, в рамках реализации национального проекта МСП нам удается поддерживать и сохранять действующие предприятия МСП, а также создавать новые путем повышения предпринимательских компетенций, уровня финансовой грамотности», - подчеркнул руководитель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике.

В качестве еще одного возможного решения сокращения количества МСП в регионе, за рамками национального проекта, Андрей Михеев предлагает включить Псковскую область в реализацию крупных федеральных проектов, исполнение которых подразумевает, как вариант, включение региона в глобальные логистические цепочки, в инфраструктурные проекты макрорегионального и общероссийского масштаба и иные проекты.