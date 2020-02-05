Экономика

Банк России снизил ключевую ставку до 6 процентов

Банк России на первом в этом году заседании совета директоров по денежно-кредитной политике снизил ключевую ставку еще на 0,25 процентного пункта. Теперь она равняется 6% годовых.

Замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось, констатировал Банк России в релизе по итогам заседания. Годовой темп прироста потребительских цен в январе снизился до 2,4% (с 3% в декабре 2019 года) как за счет выхода из расчета эффекта повышения НДС, так и за счет умеренного темпа роста цен в январе, отметили в ЦБ. Кроме того, инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий в целом остаются стабильными.

Темпы роста российской экономики увеличились во втором полугодии 2019 года. По первой оценке Росстата, прирост ВВП в 2019 году составил 1,3%, что соответствует верхней границе прогноза Банка России в 0,8-1,3%. Динамика расходов на конечное потребление внесла основной вклад в рост ВВП в 2019 году. В свою очередь, снижение физического объема экспорта оказало значимое отрицательное влияние на динамику ВВП, указывает Банк России.

Прогноз роста ВВП в 2020-2022 годах сохранен Банком России без изменений. Темп прироста ВВП будет постепенно увеличиваться с 1,5-2% в 2020 году до 2-3% в 2022 году, считают в ЦБ.

На краткосрочном горизонте дезинфляционные риски по-прежнему преобладают над проинфляционными, полагают в ЦБ. В этих условиях с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5-4% по итогам 2020 года и останется вблизи 4% в дальнейшем (этот прогноз ЦБ также не изменил).

Если ситуация будет развиваться по базовому прогнозу, то ЦБ допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников сообщил Псковской Ленте Новостей, что «ВТБ прогнозировал подобное решение ЦБ РФ. В этих условиях банки готовятся к новому раунду изменения условий по кредитным продуктам. ВТБ традиционно выступает драйвером всего рынка: уже на следующей неделе мы планируем очередное снижение ставок по ипотеке. Кроме того, у населения появляются экономические стимулы для улучшения условий и по ранее взятым кредитам, поэтому 2020 год будет годом рефинансирования».

Банк России серьезно понизил ключевую ставку в последние месяцы - с июня 2019 года, с учетом сегодняшнего решения, она упала на 1,75 процентных пункта. Регулятор опускал ставку с осторожным шагом 0,25 процентного пункта, кроме октября, когда понизил ставку сразу на 0,5 процентного пункта впервые за два года.

Следующее заседание Банка России по денежно-кредитной политике, где будет обсуждаться уровень ключевой ставки, пройдет 20 марта 2020 года.