Экономика

Псковская область заняла 40-ю строчку в рейтинге инвестиционной активности по версии журнала «Инвест-Форсайт»

Журнал «Инвест-Форсайт» опубликовал рейтинг «Инвестиционной активности регионов» за январь 2020 года. Псковская область заняла 40-ю строчку в рейтинге с 12 баллами.

На первое место в рейтинге «Инвест-Форсайта» вышел Краснодарский край (94 балла). При этом в декабрьском рейтинге регион находился на 32-й строчке. На второй строчке рейтинга находится Свердловская область (84 балла). Регион поднялся с 29-й строчки в декабрьском рейтинге. На третьей – Липецкая область (69 баллов).

В основу рейтинга положены сообщения о запускаемых и реализуемых в российских регионах инвестиционных проектах, попавшие в ежедневный дайджест региональных инвестиционных новостей «Инвест-Регион».

Все сообщения оценивались по 10-балльной шкале:

10 — ввод в эксплуатацию проекта, очередного этапа проекта;

9 — выделение для проекта финансирования, кредита;

7 — подписание соглашения о реализации проекта;

4 — подписание соглашения о намерениях;

1 — прочие новости.

Кроме того, новость получала надбавку за масштаб реализованного проекта. Сообщение о вводе в эксплуатацию проекта или очередного этапа проекта дополнительно к 10 баллам получало: 6 баллов — если объем инвестиций находится в диапазоне от 1 млрд рублей до 5 млрд рублей; 9 баллов — если объем инвестиций находится в диапазоне от 5 млрд рублей и до 10 млрд рублей; 12 баллов — если объем инвестиций превышает 10 млрд рублей. Сообщение, попавшее в нашу постоянную рубрику «Лучшая инвестновость дня», дополнительно получало 5 баллов.

Отметим, что в декабре прошлого года Псковская область занимала 43-ю строчку рейтинга инвестиционной активности по версии журнала «Инвест-Форсайт». А ровно год назад регион занимал 50-ю строчку.