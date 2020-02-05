Экономика

Бизнес попросил льгот по маркировке для самозанятых

«Опора России» попросила Министерство промышленности и торговли разрешить самозанятым продавать подлежащие маркировке товары собственного производства, при этом не чипируя их. Письмо главы бизнес-объединения Александра Калинина к главе ведомства Денису Мантурову имеется в распоряжении «Известий».

По закону о налоге на профессиональный доход, самозанятым гражданам запрещено реализовывать продукцию, подлежащую обязательной маркировке. Однако с учетом того, что список подобных товаров постоянно расширяется, это ограничение мешает популяризации налогового режима, полагают в «Опоре России».

Сейчас необходимо маркировать текстиль, парфюм и обувь, говорится в письме. Но самозанятые могут производить почти все виды таких изделий в малых объемах. Так, женщины в декрете часто подрабатывают пошивом текстильных изделий. Также в последнее время стало модным покупать обувь ручной работы, а также парфюм малых объемов.

Как полагает Калинин, если разрешить самозанятым продавать маркируемые товары, это не поможет их бизнесу, так как это обернется существенными затратами на администрирование. В связи с этим «Опора России» предложила разрешить работающим на себя торговать маркируемой продукцией, при этом не ставя на нее чипы.