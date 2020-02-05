Экономика

В Минсельхозе рассказали о новых видах господдержки для сельских предприятий

С 1 января в рамках комплексной госпрограммы развития сельских территорий оказывается поддержка сельским предприятиям, которые выступают заказчиками целевого обучения специалистов. 30% всех расходов на подготовку, прохождение практики и последующее трудоустройство молодого специалиста возмещает государство, сообщила начальник отдела департамента развития сельских территорий Минсельхоза Наталья Осокина, пишет «Парламентская газета».

С 1 января 2020 года реализуется комлпексная госпрограмма развития сельских территорий, отметила представитель Минсельхоза на заседании женского клуба «Женское предпринимательство в сельской местности» в нижней палате парламента.

Основные цели программы: сохранение доли сельского населения в общей доле населения РФ не менее 25%, повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений на селе, повышение уровня благосостояния сельского населения и другие.

Новое направление господдержки в рамках этой программы направлено на содействие занятости сельского населения. Программа предполагает господдержку при целевом обучении будущих специалистов по договорам в целях их последующего привлечения для трудоустройства на селе, подчеркнула Осокина.

Сейчас, проинформировала она, предполагается 30-процентное возмещение затрат сельхозпроизводителей, которые будут привлекать студентов к прохождению практики. Это касается не только первичного, но и повторного и дополнительного образования. В будущем господдержка сельхозпроизводителям, которые содействуют трудоустройству молодёжи в сельской местности, может вырасти до 90%, проинформировала представитель ведомства.

В заседании женского клуба в Госдуме по вопросам развития женского предпринимательства приняли участие депутаты, представители профильных министерств, бизнес-сообщества.