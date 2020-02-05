Экономика

Единый комплекс производства, хранения и первичной переработки картофеля и овощей построят в Псковском районе

Единый комплекс производства, хранения и первичной переработки картофеля и овощей открытого грунта намерен создать в Псковской области инвестор - ООО «Драйв экспресс». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, первый этап этого проекта представила сегодня, 11 февраля, на заседании инвестиционной комиссии администрации региона генеральный директор компании Людмила Клещинская.

Инвестор претендует на получение государственной поддержки в форме налоговых льгот.

Людмила Клещинская сообщила, что «Драйв экспресс» с 2017 года выращивает овощи в деревне Дуброво Псковского района. Там уже компания построила овощехранилище.

Объем инвестиций - 49 млн рублей. Источники финансирования - исключительно свои средства. Выход на проектную мощность - третий квартал 2020 года.

Чистая прибыль по прогнозам составит 166 млн рублей. Расчетный срок окупаемости проекта - 21 месяц с учетом налоговых льгот.

«Социальная эффективность в том, что мы создаем дополнительно 8 рабочих мест», - добавила Людмила Клещинская.

Члены инвестиционной комиссии единогласно поддержали инвестпроект.