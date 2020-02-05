Экономика

«Псков-Полимер» расширил производство обуви за счет приобретение двух новых линий

Предприятие «Псков-Полимер» расширило производство обуви из материалов ЭВА и ЭВА-ПУ и рассчитывает получить под этот проект государственную поддержку в форме налоговых льгот. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, проект представил сегодня, 11 февраля, на заседании инвестиционной комиссии администрации региона ведущий экономист ООО «Псков-Полимер» Юрий Цветков.

Он напомнил, что предприятие присутствует на рынке более 20 лет (с 1997 года), а с 2013 года широкий спектр выпускаемой продукции реализуется под собственной маркой Nordman.

Суть вынесенного на обсуждение инвестпроекта состоит в приобретении и введении в эксплуатацию двух производственных линий стоимость около 58 млн рублей. Они уже установлены и работают.

«Обувной рынок России мы оцениваем как высококонкурентный, но в то же время перспективный и динамично развивающийся. За пять лет реализации проекта планируется выйти на объем выручки порядка 900 млн рублей (120 млн рублей - чистая прибыль). Срок окупаемость – два года, но налоговые льготы позволят сократить его до 1 года и 9 месяце», - отметил Юрий Цветков.

Он также сообщил, что реализация проекта позволило создать дополнительно 30 рабочих лет.

По его словам, свыше 290 млн рублей за срок реализации проекта поступят в бюджеты всех уровней. Региональный бюджет получит 49 млн рублей налоговых отчислений.

Члены инвесткомиссии единогласно поддержали проект.