Экономика

Великолукский мясокомбинат смог выполнить госзаказ по поставке полуфабрикатов в Венесуэлу после реализации инвестпроекта в 1,6 млрд рублей

«Великолукский мясокомбинат» построил блок цехов для увеличения производственных мощностей по переработке, производству и реализации собственной мясопродукции и намерен получить под этот проект государственную поддержку в форме налоговых льгот. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, проект представил сегодня, 11 февраля, на заседании инвестиционной комиссии администрации региона заместитель генерального директора ОАО «Великолукский мясокомбинат» Григорий Вислобоков.

По его словам, предпосылкой к реализации инвестпроекта стал рост спроса на высококачественные мясные полуфабрикаты. Проект начали реализовывать в 2018 году и завершили в третьем квартале 2019 года. За это время удалось построить компрессорный цех, а также цех по производству мясных полуфабрикатов, по производству колбасных изделий, по производству готовой продукции, а также современный склад. Действующие производственные мощности при этом стали связующим звеном между ними.

Объем инвестиций превысил 1,6 млрд рублей. Источники – собственные средства мясокомбината.

Благодаря реализации проекта удалось увеличить производственную мощность на 120 тонн, создать свыше новых 300 рабочих мест на высокотехнологичных поточных производственных линиях.

Около 923 млн рублей – так оценивает инвестор эффективность проекта с точки зрения поступлений в бюджет Псковской области.

«Благодаря своевременному вводу в эксплуатацию перечисленных выше объектов нам удалось выполнить госзаказ по поставке высококачественных мясных полуфабрикатов в Венесуэлу», добавил Григорий Вислобоков.

Члены инвестиционной комиссии единогласно поддержали предоставление налоговых льгот «Великолукский мясокомбинат» с учетом реализованного инвестпроекта.