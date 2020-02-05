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Экономика

Из-за снижения покупательской способности и роста цен на сырье Псковскому хлебокомбинату пришлось скорректировать инвестпроект

11.02.2020 12:11|ПсковКомментариев: 0

Псковский хлебокомбинат скорректировал свой инвестиционный проект «Модернизация основного и вспомогательного производства», утвержденный распоряжением администрации области от 22 мая 2018 года №234-р. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, изменения в проект представила сегодня, 11 февраля, на заседании инвестиционной комиссии администрации региона начальник планово-экономического отдела ОАО «Псковский хлебокомбинат» Любовь Котова.

Она напомнила, что проект модернизации основного и вспомогательного производства согласно распоряжению от 2018 года предполагал объем инвестиций в основные средства в размере 99,15 млн рублей, в том числе фактически осуществленных в 2017 году инвестиций - 9,38 млн рублей.

Любовь Котова отметила, что по состоянию на 1 января 2020 года уже реализовано свыше 33 млн рублей инвестиций. В связи с ситуацией на потребительском рынке, увеличением цен на сырье и ГСМ в 2019 году хлебокомбинат принял решение скорректировать проект и сосредоточиться на внедрении нового оборудования и модернизации уже существующего.

«Объем инвестиций остается неизменным, но часть из них перенесена на 2020 год», - уточнила она.

Любовь Котова также сообщила, что проект подразумевает создание 45 дополнительных рабочих мест.

Источник: Псковская Лента Новостей
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