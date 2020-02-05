Экономика

Полсотни рабочих мест создаст «Балт-Фиш плюс» после модернизации устаревшего оборудования

Компания «Балт-Фиш плюс» расширила производственные мощности и намерена получить в связи с реализацией этого проекта государственную поддержку в форме налоговых льгот. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, проект представил сегодня, 11 февраля, на заседании инвестиционной комиссии администрации региона директор ООО «Балт-Фиш плюс» Сергей Мамонтов.

Она напомнил, что предприятие основано в 2003 году на основе мощностей бывшего колхоза имени Залита.

«Мы производим порядка 4 млн банок консервов ежемесячно. В определенный момент мы столкнулись с тем, что наши производственные мощности пришли в состояние физического и морального износа. Поэтому было принято решение о масштабной реконструкции завода. Планировали построить новое предприятие, но остановились на варианте реконструкции и строительстве дополнительных цехов», - поделился Сергей Мамонтов.

По его словам, сумма инвестиций по проекту уже составила 56 млн рублей. В основном инвестиции были направлены на покупку нового оборудования.

«Все оборудование уже введено в эксплуатацию и завод его активно использует», - заверил докладчик.

Бюджетную эффективность проекта инвестор оценил примерно в 323 млн рублей, для бюджета региона с учетом льгот отчисления превысят 128 млн рублей (-16 млн рублей налоговых льгот), большая часть за счет подоходного налога и налога на прибыль.

«Планируем создать полсотни дополнительных рабочих мест», - добавил Сергей Мамонтов.

Члены инвестиционной комиссии единогласно поддержали представленный проект.