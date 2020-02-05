Экономика

Ярмарочную площадку обустроят в Печорском районе

Ярмарочную площадку обустроят в Печорском районе. Об этом сегодня, 11 февраля, сообщил председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев на пресс-конференции, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Площадка появится в программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» на период 2014-2020 годов в целях поддержки малого и среднего бизнеса.

По словам Михеева, размер площадки составит около 6700 кв. метров, это позволит разместить на единой площадке порядка 100 предпринимателей.