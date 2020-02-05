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Экономика

Ярмарочную площадку обустроят в Печорском районе

11.02.2020 14:40|ПсковКомментариев: 0

Ярмарочную площадку обустроят в Печорском районе. Об этом сегодня, 11 февраля, сообщил председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев на пресс-конференции, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Площадка появится в программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» на период 2014-2020 годов в целях поддержки малого и среднего бизнеса.

По словам Михеева, размер площадки составит около 6700 кв. метров, это позволит разместить на единой площадке порядка 100 предпринимателей.

Источник: Псковская Лента Новостей
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